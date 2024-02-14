https://ria.ru/20240214/lavrov-1927300315.html

Лавров назвал партнерство с Китаем важнейшей задачей

Лавров назвал партнерство с Китаем важнейшей задачей - РИА Новости, 14.02.2024

Лавров назвал партнерство с Китаем важнейшей задачей

Развитие партнерства с Китаем - важнейшая задача для Москвы сейчас, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:29

2024-02-14T12:29

2024-02-14T12:35

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москва

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сергей лавров

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Развитие партнерства с Китаем - важнейшая задача для Москвы сейчас, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Всеобъемлющее партнерство с Китаем мы будем развивать в качестве важнейшей нашей задачи. Двусторонний товарооборот растет рекордными темпами. В этом году мы с китайскими друзьями отметим 75-летие установления дипломатических отношений, которые сейчас находятся на наилучшем за всю историю уровне", - сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что товарооборот РФ и Китая раньше целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордные 227,7 миллиарда долларов.В интервью РИА Новости директор первого департамента Азии Иван Желоховцев заявил, что Москва ожидает более высоких показателей торговли с Пхеньяном в 2024 году. По его словам, РФ в 2023 году стала лидером по темпам прироста товарооборота среди партнеров КНР, с США и Японией динамика торговли у Китая упала.

https://ria.ru/20240211/kitay-1926660339.html

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китай, москва, россия, сергей лавров, госдума рф