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Лавров назвал партнерство с Китаем важнейшей задачей
Лавров назвал партнерство с Китаем важнейшей задачей - РИА Новости, 14.02.2024
Лавров назвал партнерство с Китаем важнейшей задачей
Развитие партнерства с Китаем - важнейшая задача для Москвы сейчас, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:29
2024-02-14T12:29
2024-02-14T12:35
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Развитие партнерства с Китаем - важнейшая задача для Москвы сейчас, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Всеобъемлющее партнерство с Китаем мы будем развивать в качестве важнейшей нашей задачи. Двусторонний товарооборот растет рекордными темпами. В этом году мы с китайскими друзьями отметим 75-летие установления дипломатических отношений, которые сейчас находятся на наилучшем за всю историю уровне", - сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что товарооборот РФ и Китая раньше целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордные 227,7 миллиарда долларов.В интервью РИА Новости директор первого департамента Азии Иван Желоховцев заявил, что Москва ожидает более высоких показателей торговли с Пхеньяном в 2024 году. По его словам, РФ в 2023 году стала лидером по темпам прироста товарооборота среди партнеров КНР, с США и Японией динамика торговли у Китая упала.
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китай, москва, россия, сергей лавров, госдума рф
Китай, Москва, Россия, Сергей Лавров, Госдума РФ
Лавров назвал партнерство с Китаем важнейшей задачей
Лавров: развитие партнерства с Китаем является важнейшей задачей для России
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Развитие партнерства с Китаем - важнейшая задача для Москвы сейчас, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Всеобъемлющее партнерство с Китаем мы будем развивать в качестве важнейшей нашей задачи. Двусторонний товарооборот растет рекордными темпами. В этом году мы с китайскими друзьями отметим 75-летие установления дипломатических отношений, которые сейчас находятся на наилучшем за всю историю уровне", - сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что товарооборот РФ и Китая раньше целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордные 227,7 миллиарда долларов.
В интервью РИА Новости директор первого департамента Азии Иван Желоховцев заявил, что Москва ожидает более высоких показателей торговли с Пхеньяном в 2024 году. По его словам, РФ в 2023 году стала лидером по темпам прироста товарооборота среди партнеров КНР, с США и Японией динамика торговли у Китая упала.
Россия ожидает роста товарооборота в Китаем в 2024 году, заявили в МИД