https://ria.ru/20240214/lavrov-1927297001.html

Выступление Лаврова на "Правительственном часе" в Госдуме

Выступление Лаврова на "Правительственном часе" в Госдуме - РИА Новости, 14.02.2024

Выступление Лаврова на "Правительственном часе" в Госдуме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает в Государственной Думе на "Правительственном часе". РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:18

2024-02-14T12:18

2024-02-14T12:18

россия

сергей лавров

госдума рф

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает в Государственной Думе на "Правительственном часе".

россия

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2024

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Лаврова на "Правительственном часе" в Государственной Думе Выступление Министра иностранных дел С.В. Лаврова на "Правительственном часе" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 2024-02-14T12:18 true PT147M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, сергей лавров, госдума рф, видео