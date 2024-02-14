https://ria.ru/20240214/lavrov-1927297001.html
Выступление Лаврова на "Правительственном часе" в Госдуме
Выступление Лаврова на "Правительственном часе" в Госдуме - РИА Новости, 14.02.2024
Выступление Лаврова на "Правительственном часе" в Госдуме
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает в Государственной Думе на "Правительственном часе". РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:18
2024-02-14T12:18
2024-02-14T12:18
россия
сергей лавров
госдума рф
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает в Государственной Думе на "Правительственном часе".
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927234874_145:0:1024:659_1920x0_80_0_0_5cefc599ee8709953bb46b02c2a105ea.jpg
Выступление Лаврова на "Правительственном часе" в Государственной Думе
Выступление Министра иностранных дел С.В. Лаврова на "Правительственном часе" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
2024-02-14T12:18
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PT147M20S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, госдума рф, видео
Россия, Сергей Лавров, Госдума РФ
Выступление Лаврова на "Правительственном часе" в Госдуме
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает в Государственной Думе на "Правительственном часе".
2024-02-14T12:18
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PT147M20S
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает в Государственной Думе на "Правительственном часе".