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В горах Дагестана снежная лавина снесла две легковушки - РИА Новости, 14.02.2024
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17:44 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/lavina-1927398122.html
В горах Дагестана снежная лавина снесла две легковушки
В горах Дагестана снежная лавина снесла две легковушки - РИА Новости, 14.02.2024
В горах Дагестана снежная лавина снесла две легковушки
Снежная лавина снесла два припаркованных легковых автомобиля в высокогорном Цунтинском районе Дагестана, никто не пострадал, сообщается в среду в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:44
2024-02-14T17:44
происшествия
цунтинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 14 фев - РИА Новости. Снежная лавина снесла два припаркованных легковых автомобиля в высокогорном Цунтинском районе Дагестана, никто не пострадал, сообщается в среду в Telegram-канале районной администрации. "Сегодня, 14 февраля, около 14.00 (мск) произошла самопроизвольная снежная лавина в селе Удок Цунтинского района. В результате этого два легковых автомобиля LADA Granta и "ВАЗ 2114", которые были припаркованы на повороте внутри сельской дороги, снесло по склону на расстояние 30-40 метров… К счастью, погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении. В главном управлении МЧС России по Дагестану уточнили, что объем лавины составляет 2000 кубических метров. По данным ведомства, заблокированных населенных пунктов нет, транспортное сообщение не нарушено.
https://ria.ru/20240214/sakhalin-1927228041.html
цунтинский район
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происшествия, цунтинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Цунтинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В горах Дагестана снежная лавина снесла две легковушки

В горах Дагестана снежная лавина снесла две легковушки, пострадавших нет

© Фото : пресс-служба администрации Цунтинского районаНа месте схода снежной лавины в селе Удок Цунтинского района Дагестана
На месте схода снежной лавины в селе Удок Цунтинского района Дагестана - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : пресс-служба администрации Цунтинского района
На месте схода снежной лавины в селе Удок Цунтинского района Дагестана
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МАХАЧКАЛА, 14 фев - РИА Новости. Снежная лавина снесла два припаркованных легковых автомобиля в высокогорном Цунтинском районе Дагестана, никто не пострадал, сообщается в среду в Telegram-канале районной администрации.
«
"Сегодня, 14 февраля, около 14.00 (мск) произошла самопроизвольная снежная лавина в селе Удок Цунтинского района. В результате этого два легковых автомобиля LADA Granta и "ВАЗ 2114", которые были припаркованы на повороте внутри сельской дороги, снесло по склону на расстояние 30-40 метров… К счастью, погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В главном управлении МЧС России по Дагестану уточнили, что объем лавины составляет 2000 кубических метров. По данным ведомства, заблокированных населенных пунктов нет, транспортное сообщение не нарушено.
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Вчера, 07:33
 
ПроисшествияЦунтинский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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