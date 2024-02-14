https://ria.ru/20240214/lavina-1927398122.html

В горах Дагестана снежная лавина снесла две легковушки

В горах Дагестана снежная лавина снесла две легковушки - РИА Новости, 14.02.2024

В горах Дагестана снежная лавина снесла две легковушки

Снежная лавина снесла два припаркованных легковых автомобиля в высокогорном Цунтинском районе Дагестана, никто не пострадал, сообщается в среду в... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:44

2024-02-14T17:44

2024-02-14T17:44

происшествия

цунтинский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 14 фев - РИА Новости. Снежная лавина снесла два припаркованных легковых автомобиля в высокогорном Цунтинском районе Дагестана, никто не пострадал, сообщается в среду в Telegram-канале районной администрации. "Сегодня, 14 февраля, около 14.00 (мск) произошла самопроизвольная снежная лавина в селе Удок Цунтинского района. В результате этого два легковых автомобиля LADA Granta и "ВАЗ 2114", которые были припаркованы на повороте внутри сельской дороги, снесло по склону на расстояние 30-40 метров… К счастью, погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении. В главном управлении МЧС России по Дагестану уточнили, что объем лавины составляет 2000 кубических метров. По данным ведомства, заблокированных населенных пунктов нет, транспортное сообщение не нарушено.

https://ria.ru/20240214/sakhalin-1927228041.html

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происшествия, цунтинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)