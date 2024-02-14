https://ria.ru/20240214/kuzbass-1927320124.html

Центр продаж, сервисного обслуживания и ремонта "Камаз" откроют в Кузбассе

Центр продаж, сервисного обслуживания и ремонта "Камаз" откроют в Кузбассе - РИА Новости, 14.02.2024

Центр продаж, сервисного обслуживания и ремонта "Камаз" откроют в Кузбассе

Центр продаж, сервисного обслуживания и ремонта "Камаз" откроют в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:26

2024-02-14T13:26

2024-02-14T14:01

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 14 фев – РИА Новости. Центр продаж, сервисного обслуживания и ремонта "Камаз" откроют в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса рассмотрел заявки от крупных инвесторов на предоставление мер государственной поддержки. В перечень инвестиционных проектов, для запуска которых требуется строительство инфраструктуры за счет бюджетных средств, решено включить шесть инициатив. Одна из них — организация центра продаж и сервисного обслуживания, ремонта автомобилей марки "Камаз", – говорится в сообщении. Уточняется, что проект реализует ООО "Кузбасс ТракЦентр" в Белове. "Мы очень тесно сотрудничаем с "Камазом", закупаются автобусы, дорожная техника, самосвалы и грузовики этой марки. Наши угледобывающие компании особенно заинтересованы в появлении усовершенствованной специализированной карьерной техники. При этом у нас в регионе развивается собственное производство в разных отраслях и важно, чтобы мы могли самостоятельно выпускать и обслуживать технику. Это позволит создать новые рабочие места, а также внедрить новые технологии ремонта", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что строительство сервисного центра станет первым этапом реализации проекта. В перспективе компания планирует строительство современного шиномонтажного комплекса с новыми корпусами покрасочного и кузовного цеха, мини-гостиницей и кафе для посетителей придорожного комплекса. Это позволит не только создать еще больше рабочих мест, но и удовлетворить все потребности клиентов в одном месте. В рамках реализации проекта будет создано 31 новое рабочее место, бюджетный эффект за 10 лет составит свыше 372 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что на встрече с представителями ПАО "Камаз" губернатор обсудил организацию испытаний и производства инновационной карьерной техники предприятия на территории Кузбасса. Также представители угольных компаний региона оценили представленные образцы. Планируется, что Кузбасс станет площадкой для их испытаний. Также в перечень инвестиционных проектов вошли производство картона и бумаги с антимикробными свойствами из макулатурного сырья, предоставление услуг по ремонту грузовых вагонов, техническое обслуживание и ремонт тепловозов, комплексное развитие производства трикотажных полотен из синтетических нитей, строительство туристического комплекса и бара-ресторана у подножия горы Югус.

https://ria.ru/20240213/poruchitelstva-1927146609.html

https://ria.ru/20240213/kuzbass-1927099566.html

https://ria.ru/20240209/kuzbass-1926466708.html

кемеровская область

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сергей цивилев, кемеровская область