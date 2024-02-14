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ЦБ предложил внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов - РИА Новости, 14.02.2024
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09:50 14.02.2024 (обновлено: 10:15 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/kredit-1927242306.html
ЦБ предложил внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов
ЦБ предложил внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов - РИА Новости, 14.02.2024
ЦБ предложил внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов
Банк России предлагает внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов, от 1 миллиона рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Уральском форуме... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:50
2024-02-14T10:15
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Банк России предлагает внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов, от 1 миллиона рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах"."Нужно распространить ту норму, которая еще не заработала, заработает в июле - период охлаждения - и на крупные кредиты", - заявила она."Мы предлагаем с миллиона рублей начать, но все нужно обсуждать, срок охлаждения нужно обсуждать, но нужен зазор между оформлением кредита и выдачей денег", - добавила Набиуллина.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ предложил внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов

ЦБ предложил внедрить период охлаждения при выдаче кредитов от миллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Банк России предлагает внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов, от 1 миллиона рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Нужно распространить ту норму, которая еще не заработала, заработает в июле - период охлаждения - и на крупные кредиты", - заявила она.
"Мы предлагаем с миллиона рублей начать, но все нужно обсуждать, срок охлаждения нужно обсуждать, но нужен зазор между оформлением кредита и выдачей денег", - добавила Набиуллина.
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