https://ria.ru/20240214/kredit-1927242306.html

ЦБ предложил внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов

ЦБ предложил внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов - РИА Новости, 14.02.2024

ЦБ предложил внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов

Банк России предлагает внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов, от 1 миллиона рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Уральском форуме... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T09:50

2024-02-14T09:50

2024-02-14T10:15

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Банк России предлагает внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов, от 1 миллиона рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах"."Нужно распространить ту норму, которая еще не заработала, заработает в июле - период охлаждения - и на крупные кредиты", - заявила она."Мы предлагаем с миллиона рублей начать, но все нужно обсуждать, срок охлаждения нужно обсуждать, но нужен зазор между оформлением кредита и выдачей денег", - добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20240210/moshenniki-1926520159.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина