https://ria.ru/20240214/krazha-1927262268.html
ФБР поможет в расследовании кражи портрета Вашингтона начала XIX века
ФБР поможет в расследовании кражи портрета Вашингтона начала XIX века - РИА Новости, 14.02.2024
ФБР поможет в расследовании кражи портрета Вашингтона начала XIX века
Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило в соцсети Х, что совместно с полицией города Энглвуд в штате Колорадо расследует кражу написанного в начале XIX... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:42
2024-02-14T10:42
2024-02-14T10:42
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило в соцсети Х, что совместно с полицией города Энглвуд в штате Колорадо расследует кражу написанного в начале XIX века портрета президента США Джорджа Вашингтона. "Отдел ФБР в Денвере помогает полиции Энглвуда в поисках пропавшей картины", - говорится в сообщении управления ФБР в городе Денвер. По данным полиции, сообщение о краже картины из хранилища поступило 22 января. Портрет Вашингтона был написан в начале XIX века. Полиция предлагает награду в размере до 2 тысяч долларов за помощь в расследовании.
https://ria.ru/20231206/ugon-1914024638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денвер, джордж вашингтон, фбр, колорадо, сша
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ФБР поможет в расследовании кражи портрета Вашингтона начала XIX века
ФБР поможет полиции в расследовании кражи портрета Вашингтона в Колорадо