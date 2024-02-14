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ФБР поможет в расследовании кражи портрета Вашингтона начала XIX века - РИА Новости, 14.02.2024
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10:42 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/krazha-1927262268.html
ФБР поможет в расследовании кражи портрета Вашингтона начала XIX века
ФБР поможет в расследовании кражи портрета Вашингтона начала XIX века - РИА Новости, 14.02.2024
ФБР поможет в расследовании кражи портрета Вашингтона начала XIX века
Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило в соцсети Х, что совместно с полицией города Энглвуд в штате Колорадо расследует кражу написанного в начале XIX... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:42
2024-02-14T10:42
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило в соцсети Х, что совместно с полицией города Энглвуд в штате Колорадо расследует кражу написанного в начале XIX века портрета президента США Джорджа Вашингтона. "Отдел ФБР в Денвере помогает полиции Энглвуда в поисках пропавшей картины", - говорится в сообщении управления ФБР в городе Денвер. По данным полиции, сообщение о краже картины из хранилища поступило 22 января. Портрет Вашингтона был написан в начале XIX века. Полиция предлагает награду в размере до 2 тысяч долларов за помощь в расследовании.
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ФБР поможет в расследовании кражи портрета Вашингтона начала XIX века

ФБР поможет полиции в расследовании кражи портрета Вашингтона в Колорадо

© Flickr / popculturegeek.comМашина ФБР
Машина ФБР - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Flickr / popculturegeek.com
Машина ФБР. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило в соцсети Х, что совместно с полицией города Энглвуд в штате Колорадо расследует кражу написанного в начале XIX века портрета президента США Джорджа Вашингтона.
"Отдел ФБР в Денвере помогает полиции Энглвуда в поисках пропавшей картины", - говорится в сообщении управления ФБР в городе Денвер.
По данным полиции, сообщение о краже картины из хранилища поступило 22 января. Портрет Вашингтона был написан в начале XIX века. Полиция предлагает награду в размере до 2 тысяч долларов за помощь в расследовании.
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В миреДенверДжордж ВашингтонФБРКолорадоСША
 
 
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