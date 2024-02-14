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ФБР поможет в расследовании кражи портрета Вашингтона начала XIX века

ФБР поможет в расследовании кражи портрета Вашингтона начала XIX века - РИА Новости, 14.02.2024

ФБР поможет в расследовании кражи портрета Вашингтона начала XIX века

Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило в соцсети Х, что совместно с полицией города Энглвуд в штате Колорадо расследует кражу написанного в начале XIX... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:42

2024-02-14T10:42

2024-02-14T10:42

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило в соцсети Х, что совместно с полицией города Энглвуд в штате Колорадо расследует кражу написанного в начале XIX века портрета президента США Джорджа Вашингтона. "Отдел ФБР в Денвере помогает полиции Энглвуда в поисках пропавшей картины", - говорится в сообщении управления ФБР в городе Денвер. По данным полиции, сообщение о краже картины из хранилища поступило 22 января. Портрет Вашингтона был написан в начале XIX века. Полиция предлагает награду в размере до 2 тысяч долларов за помощь в расследовании.

https://ria.ru/20231206/ugon-1914024638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денвер, джордж вашингтон, фбр, колорадо, сша