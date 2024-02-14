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Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:13 14.02.2024 (обновлено: 16:23 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/krasnolimanskoe-1927369165.html
Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении
Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.02.2024
Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 450 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:13
2024-02-14T16:23
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 450 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Табаевка и Петропавловка Харьковской области, а также отразили три атаки штурмовых групп 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - отметили в министерстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, при поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 320 военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", а также гаубица Д-30", - отметили в ведомстве.
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 450 человек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 450 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Табаевка и Петропавловка Харьковской области, а также отразили три атаки штурмовых групп 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
«
"Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - отметили в министерстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, при поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 320 военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", а также гаубица Д-30", - отметили в ведомстве.
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