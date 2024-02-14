https://ria.ru/20240214/krasnolimanskoe-1927369165.html

Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении

Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.02.2024

Российские военные улучшили положение на Краснолиманском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 450 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:13

2024-02-14T16:13

2024-02-14T16:23

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 450 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Табаевка и Петропавловка Харьковской области, а также отразили три атаки штурмовых групп 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - отметили в министерстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, при поддержке артиллерии и авиации отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 320 военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", а также гаубица Д-30", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240214/konflikt-1927347811.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность