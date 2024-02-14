https://ria.ru/20240214/kontakty-1927433244.html
Песков рассказал, как проходят контакты по освобождению заложников у ХАМАС
Песков рассказал, как проходят контакты по освобождению заложников у ХАМАС - РИА Новости, 14.02.2024
Песков рассказал, как проходят контакты по освобождению заложников у ХАМАС
Россия продолжает контакты для освобождения россиян, оказавшихся в заложниках в ходе обострения палестино-израильского конфликта, контакты даются непросто,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:09
2024-02-14T20:09
2024-02-14T20:22
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия продолжает контакты для освобождения россиян, оказавшихся в заложниках в ходе обострения палестино-израильского конфликта, контакты даются непросто, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы продолжаем наши контакты. Одной из главных задач, если не главной, является продолжение контактов со всеми заинтересованными сторонами с тем, чтобы остающиеся в заложниках российские граждане были освобождены, их безопасность была обеспечена. Надеемся, что так и произойдет, хотя контакты даются непросто. И, конечно, мы призываем все стороны к действиям, которые не вели бы к жертвам среди гражданского населения", - сказал он журналистам в кулуарах Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20240214/rafakh-1927433994.html
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россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, дмитрий песков
Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Дмитрий Песков
Песков рассказал, как проходят контакты по освобождению заложников у ХАМАС
Песков: контакты по освобождению граждан РФ из заложников ХАМАС даются непросто