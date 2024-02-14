https://ria.ru/20240214/konflikt-1927452191.html

В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой

В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 14.02.2024

В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой

Конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T22:43

2024-02-14T22:43

2024-02-14T22:43

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Стрельба произошла на улице Плющиха в Москве. На месте происшествия работают полицейские и службы города. Обстоятельства случившегося и число пострадавших уточняются.

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва