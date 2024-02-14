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В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 14.02.2024
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22:43 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/konflikt-1927452191.html
В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой
В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 14.02.2024
В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой
Конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T22:43
2024-02-14T22:43
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Стрельба произошла на улице Плющиха в Москве. На месте происшествия работают полицейские и службы города. Обстоятельства случившегося и число пострадавших уточняются.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой

На улице Плющиха в Москве произошел конфликт со стрельбой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Стрельба произошла на улице Плющиха в Москве. На месте происшествия работают полицейские и службы города. Обстоятельства случившегося и число пострадавших уточняются.
 
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