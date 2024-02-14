https://ria.ru/20240214/konferentsiya-1927378783.html

МИД России заявил о деградации Мюнхенской конференции

МИД России заявил о деградации Мюнхенской конференции - РИА Новости, 14.02.2024

МИД России заявил о деградации Мюнхенской конференции

Россия ничего не ожидает от предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, Москва в последние годы наблюдает деградацию этого формата, заявила официальный... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:41

2024-02-14T16:41

2024-02-14T16:58

россия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия ничего не ожидает от предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, Москва в последние годы наблюдает деградацию этого формата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы ничего не ожидаем, потому что мы за последние годы наблюдали последовательную деградацию Мюнхенской площадки", - сказала Захарова на брифинге на соответствующий вопрос.Она добавила, что у России есть и другие альтернативные площадки помимо мюнхенской, которая уже недееспособна."Я очень хорошо помню, как начались очевидно выраженные кризисные явления, в том числе когда начала доминировать только одна страна - США", - подчеркнула Захарова.Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.Российские власти отказались от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила тогда это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность. В 2023 году и 2024 году официальные российские представители не были приглашены на мероприятие.

https://ria.ru/20240210/putin-1926605998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире