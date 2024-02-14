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МИД России заявил о деградации Мюнхенской конференции - РИА Новости, 14.02.2024
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16:41 14.02.2024 (обновлено: 16:58 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/konferentsiya-1927378783.html
МИД России заявил о деградации Мюнхенской конференции
МИД России заявил о деградации Мюнхенской конференции - РИА Новости, 14.02.2024
МИД России заявил о деградации Мюнхенской конференции
Россия ничего не ожидает от предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, Москва в последние годы наблюдает деградацию этого формата, заявила официальный... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:41
2024-02-14T16:58
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия ничего не ожидает от предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, Москва в последние годы наблюдает деградацию этого формата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы ничего не ожидаем, потому что мы за последние годы наблюдали последовательную деградацию Мюнхенской площадки", - сказала Захарова на брифинге на соответствующий вопрос.Она добавила, что у России есть и другие альтернативные площадки помимо мюнхенской, которая уже недееспособна."Я очень хорошо помню, как начались очевидно выраженные кризисные явления, в том числе когда начала доминировать только одна страна - США", - подчеркнула Захарова.Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.Российские власти отказались от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила тогда это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность. В 2023 году и 2024 году официальные российские представители не были приглашены на мероприятие.
https://ria.ru/20240210/putin-1926605998.html
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россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире
Россия, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, В мире
МИД России заявил о деградации Мюнхенской конференции

МИД: Россия ничего не ждет от Мюнхенской конференции, этот формат деградирует

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия ничего не ожидает от предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, Москва в последние годы наблюдает деградацию этого формата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Мы ничего не ожидаем, потому что мы за последние годы наблюдали последовательную деградацию Мюнхенской площадки", - сказала Захарова на брифинге на соответствующий вопрос.
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Она добавила, что у России есть и другие альтернативные площадки помимо мюнхенской, которая уже недееспособна.
«
"Я очень хорошо помню, как начались очевидно выраженные кризисные явления, в том числе когда начала доминировать только одна страна - США", - подчеркнула Захарова.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.
Российские власти отказались от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила тогда это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность. В 2023 году и 2024 году официальные российские представители не были приглашены на мероприятие.
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