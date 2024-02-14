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"Коммунисты России" предложили ГД признать фейковым святого Валентина - РИА Новости, 14.02.2024
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07:13 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/kommunisty-1927227085.html
"Коммунисты России" предложили ГД признать фейковым святого Валентина
"Коммунисты России" предложили ГД признать фейковым святого Валентина - РИА Новости, 14.02.2024
"Коммунисты России" предложили ГД признать фейковым святого Валентина
"Коммунисты России" отправили в Госдуму обращение с предложением признать святого Валентина фейковым персонажем и запретить продавцам использование образа... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T07:13
2024-02-14T07:13
россия
сергей малинкович
коммунисты россии
госдума рф
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Коммунисты России" отправили в Госдуму обращение с предложением признать святого Валентина фейковым персонажем и запретить продавцам использование образа человеческого сердца на продукции, заявил РИА Новости председатель ЦК партии Сергей Малинкович. День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сообщил РИА Новости, что от имени партии направил в Государственную Думу обращение, в котором предлагает парламентариям "начать законодательное наступление на так называемый "день святого Валентина", который партия считает сомнительным праздником". "Навязанный российской молодежи в свое время западными медиа "день всех влюбленных" является избыточным и сомнительным праздником, так как в России есть традиционные праздники 8 марта и 23 февраля, есть и День семьи, любви и верности - День Петра и Февронии", - сказал он. Кроме того, Малинкович добавил, что современные исследователи и Русская Православная Церковь давно доказали, что святого Валентина на самом деле не существовало. "Поэтому Госдума РФ должна принять специальный закон, объявляющий этого выдуманного персонажа фейком… Сомнительный праздник "валентинов день" на деле нужен не влюбленным, у которых и так на душе праздник каждый день, а коммерсантам, ежегодно 14 февраля навязывающим гражданам свою безвкусную продукцию", - заявил глава "Коммунистов России". Малинкович считает, что нужно запретить продавцам использование образа человеческого сердца, который становится особо популярным к 14 февраля. "Нельзя допустить далее, чтобы торговцы на всех углах сбывали сердечки, человеческое сердце - не товар", - заявил он. Политик также призвал наложить налог на сбыт тематической продукции, приуроченной к западному празднику. "На сбыт же коммерсантами иной тематической продукции, приуроченной к западному празднику (портреты "лжевалентина", различные надписи, сувениры) необходимо наложить специальный налог, а собранные средства направлять в оборонные статьи государственного бюджета", - подытожил Малинкович.
https://ria.ru/20240214/podarki-1927216383.html
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россия, сергей малинкович, коммунисты россии, госдума рф
Россия, Сергей Малинкович, Коммунисты России, Госдума РФ
"Коммунисты России" предложили ГД признать фейковым святого Валентина

"Коммунисты России" предложили Госдуме признать фейковым святого Валентина

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального комитета Коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович
Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Коммунисты России Сергей Малинкович - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель Центрального комитета Коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Коммунисты России" отправили в Госдуму обращение с предложением признать святого Валентина фейковым персонажем и запретить продавцам использование образа человеческого сердца на продукции, заявил РИА Новости председатель ЦК партии Сергей Малинкович.
День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России.
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Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сообщил РИА Новости, что от имени партии направил в Государственную Думу обращение, в котором предлагает парламентариям "начать законодательное наступление на так называемый "день святого Валентина", который партия считает сомнительным праздником".
«
"Навязанный российской молодежи в свое время западными медиа "день всех влюбленных" является избыточным и сомнительным праздником, так как в России есть традиционные праздники 8 марта и 23 февраля, есть и День семьи, любви и верности - День Петра и Февронии", - сказал он.
Кроме того, Малинкович добавил, что современные исследователи и Русская Православная Церковь давно доказали, что святого Валентина на самом деле не существовало.
"Поэтому Госдума РФ должна принять специальный закон, объявляющий этого выдуманного персонажа фейком… Сомнительный праздник "валентинов день" на деле нужен не влюбленным, у которых и так на душе праздник каждый день, а коммерсантам, ежегодно 14 февраля навязывающим гражданам свою безвкусную продукцию", - заявил глава "Коммунистов России".
Малинкович считает, что нужно запретить продавцам использование образа человеческого сердца, который становится особо популярным к 14 февраля.
"Нельзя допустить далее, чтобы торговцы на всех углах сбывали сердечки, человеческое сердце - не товар", - заявил он.
Политик также призвал наложить налог на сбыт тематической продукции, приуроченной к западному празднику.
"На сбыт же коммерсантами иной тематической продукции, приуроченной к западному празднику (портреты "лжевалентина", различные надписи, сувениры) необходимо наложить специальный налог, а собранные средства направлять в оборонные статьи государственного бюджета", - подытожил Малинкович.
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День святого Валентина
Вчера, 02:11
 
РоссияСергей МалинковичКоммунисты РоссииГосдума РФ
 
 
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