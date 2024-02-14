https://ria.ru/20240214/koalitsiya-1927453352.html

Умеров заявил о запуске коалиции ПВО, к которой присоединились 15 стран

Умеров заявил о запуске коалиции ПВО, к которой присоединились 15 стран - РИА Новости, 14.02.2024

Умеров заявил о запуске коалиции ПВО, к которой присоединились 15 стран

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале работы противовоздушной и противоракетной коалиции, к которой присоединились 15 стран. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T22:55

2024-02-14T22:55

2024-02-14T22:55

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале работы противовоздушной и противоракетной коалиции, к которой присоединились 15 стран. "Результаты 19-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины. Провели плодотворные переговоры в рамках коалиции возможностей. Усиливаем нашу противовоздушную оборону, как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Пятнадцать стран уже присоединились", - написал Умеров в соцсети. По его словам, также запустили работу коалиции дронов, к ней присоединились Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. "Разминирование. 20 стран официально присоединились. Благодарен Литве за лидерство… F16. Идем по графику в рамках всех договоренностей с партнерами", - добавил Умеров. Заседание контактной группы прошло в среду. Первая встреча коалиции состоялась 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии. В контактной группе участвуют более 50 стран, в том числе все члены НАТО и большинство государств ЕС. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240213/vsu-1927202726.html

https://ria.ru/20240212/vsu-1926965579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, германия, рустем умеров, нато, евросоюз