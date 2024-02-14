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Умеров заявил о запуске коалиции ПВО, к которой присоединились 15 стран - РИА Новости, 14.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:55 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/koalitsiya-1927453352.html
Умеров заявил о запуске коалиции ПВО, к которой присоединились 15 стран
Умеров заявил о запуске коалиции ПВО, к которой присоединились 15 стран - РИА Новости, 14.02.2024
Умеров заявил о запуске коалиции ПВО, к которой присоединились 15 стран
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале работы противовоздушной и противоракетной коалиции, к которой присоединились 15 стран. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T22:55
2024-02-14T22:55
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале работы противовоздушной и противоракетной коалиции, к которой присоединились 15 стран. "Результаты 19-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины. Провели плодотворные переговоры в рамках коалиции возможностей. Усиливаем нашу противовоздушную оборону, как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Пятнадцать стран уже присоединились", - написал Умеров в соцсети. По его словам, также запустили работу коалиции дронов, к ней присоединились Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. "Разминирование. 20 стран официально присоединились. Благодарен Литве за лидерство… F16. Идем по графику в рамках всех договоренностей с партнерами", - добавил Умеров. Заседание контактной группы прошло в среду. Первая встреча коалиции состоялась 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии. В контактной группе участвуют более 50 стран, в том числе все члены НАТО и большинство государств ЕС. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240213/vsu-1927202726.html
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в мире, украина, россия, германия, рустем умеров, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Рустем Умеров, НАТО, Евросоюз
Умеров заявил о запуске коалиции ПВО, к которой присоединились 15 стран

Глава Минобороны Украины: запущена коалиция ПВО, к ней присоединились 15 стран

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале работы противовоздушной и противоракетной коалиции, к которой присоединились 15 стран.
«
"Результаты 19-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины. Провели плодотворные переговоры в рамках коалиции возможностей. Усиливаем нашу противовоздушную оборону, как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Пятнадцать стран уже присоединились", - написал Умеров в соцсети.
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По его словам, также запустили работу коалиции дронов, к ней присоединились Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. "Разминирование. 20 стран официально присоединились. Благодарен Литве за лидерство… F16. Идем по графику в рамках всех договоренностей с партнерами", - добавил Умеров.
Заседание контактной группы прошло в среду. Первая встреча коалиции состоялась 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии. В контактной группе участвуют более 50 стран, в том числе все члены НАТО и большинство государств ЕС.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияРустем УмеровНАТОЕвросоюз
 
 
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