Умеров заявил о запуске коалиции ПВО, к которой присоединились 15 стран
Глава Минобороны Украины: запущена коалиция ПВО, к ней присоединились 15 стран
© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале работы противовоздушной и противоракетной коалиции, к которой присоединились 15 стран.
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"Результаты 19-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины. Провели плодотворные переговоры в рамках коалиции возможностей. Усиливаем нашу противовоздушную оборону, как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Пятнадцать стран уже присоединились", - написал Умеров в соцсети.
По его словам, также запустили работу коалиции дронов, к ней присоединились Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. "Разминирование. 20 стран официально присоединились. Благодарен Литве за лидерство… F16. Идем по графику в рамках всех договоренностей с партнерами", - добавил Умеров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".