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В Кирове построят деревянный кремль для исторической драмы - РИА Новости, 14.02.2024
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Кировская область
 
16:58 14.02.2024 (обновлено: 16:59 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/kirov-1927382949.html
В Кирове построят деревянный кремль для исторической драмы
В Кирове построят деревянный кремль для исторической драмы - РИА Новости, 14.02.2024
В Кирове построят деревянный кремль для исторической драмы
Деревянную крепость – художественный прообраз старинного кремля – построят в Кирове для спектакля об истории города, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:58
2024-02-14T16:59
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев – РИА Новости. Деревянную крепость – художественный прообраз старинного кремля – построят в Кирове для спектакля об истории города, сообщает пресс-служба правительства региона. Исторический спектакль "Хлынов: сага о городе и воеводе Косте Юрьеве" готовят в драматическом театре к 650-летию города Кирова (Вятки, Хлынова), который будет отмечаться летом 2024 года. "Главный персонаж – хлыновский воевода Костя Юрьев, вошедший в российскую историю тем, что летом 1471 года возглавил упреждающий поход вятчан на столицу Золотой Орды – город Сарай-Берке. Постановщик и автор литературной основы спектакля – художественный руководитель театра Игорь Лысов. Уже начались репетиции спектакля, в котором занята все труппа театра – около 40 артистов. Основной декорацией станет специально построенная деревянная крепость – художественный прообраз хлыновского Кремля", - говорится в сообщении. Сценические костюмы будут приближены к исторической эпохе – кольчуги, боярские одежды. Сюрпризом для зрителей станут и средневековые музыкальные инструменты - к примеру, колесная лира. Консультантами постановки выступают руководитель Хлыновской заставы Сергей Бисеров и специалисты Музея ратного искусства в Москве. Премьера исторической драмы состоится 1 и 2 июня 2024 года. По информации регионального министерства культуры, к юбилею Кирова в драматическом театре пройдут гастроли лучших театров страны. К этим событиям завершается модернизация парка сценического оборудования. "Идёт монтаж и наладка новых световых приборов – театр получил несколько десятков прожекторов, софитов, приборов заливного и динамического освещения, светодиодный LED-экран, дым-машины и снег-машины. Оборудование высокотехнологичное, отвечающее современным сценическим требованиям. В прошлом году из областного бюджета на эти цели было выделено 143 миллиона рублей", - подчеркивается в сообщении.
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киров, москва
Кировская область, Киров, Москва

В Кирове построят деревянный кремль для исторической драмы

© РИА Новости / Сергей Бровко | Перейти в медиабанкГорожане на одной из улиц в Кирове
Горожане на одной из улиц в Кирове - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Сергей Бровко
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Горожане на одной из улиц в Кирове . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев – РИА Новости. Деревянную крепость – художественный прообраз старинного кремля – построят в Кирове для спектакля об истории города, сообщает пресс-служба правительства региона.
Исторический спектакль "Хлынов: сага о городе и воеводе Косте Юрьеве" готовят в драматическом театре к 650-летию города Кирова (Вятки, Хлынова), который будет отмечаться летом 2024 года.
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3 февраля, 12:42
"Главный персонаж – хлыновский воевода Костя Юрьев, вошедший в российскую историю тем, что летом 1471 года возглавил упреждающий поход вятчан на столицу Золотой Орды – город Сарай-Берке. Постановщик и автор литературной основы спектакля – художественный руководитель театра Игорь Лысов. Уже начались репетиции спектакля, в котором занята все труппа театра – около 40 артистов. Основной декорацией станет специально построенная деревянная крепость – художественный прообраз хлыновского Кремля", - говорится в сообщении.
Сценические костюмы будут приближены к исторической эпохе – кольчуги, боярские одежды. Сюрпризом для зрителей станут и средневековые музыкальные инструменты - к примеру, колесная лира. Консультантами постановки выступают руководитель Хлыновской заставы Сергей Бисеров и специалисты Музея ратного искусства в Москве.
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Премьера исторической драмы состоится 1 и 2 июня 2024 года.
По информации регионального министерства культуры, к юбилею Кирова в драматическом театре пройдут гастроли лучших театров страны. К этим событиям завершается модернизация парка сценического оборудования.
"Идёт монтаж и наладка новых световых приборов – театр получил несколько десятков прожекторов, софитов, приборов заливного и динамического освещения, светодиодный LED-экран, дым-машины и снег-машины. Оборудование высокотехнологичное, отвечающее современным сценическим требованиям. В прошлом году из областного бюджета на эти цели было выделено 143 миллиона рублей", - подчеркивается в сообщении.
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