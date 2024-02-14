https://ria.ru/20240214/kirov-1927382949.html

В Кирове построят деревянный кремль для исторической драмы

В Кирове построят деревянный кремль для исторической драмы - РИА Новости, 14.02.2024

В Кирове построят деревянный кремль для исторической драмы

Деревянную крепость – художественный прообраз старинного кремля – построят в Кирове для спектакля об истории города, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:58

2024-02-14T16:58

2024-02-14T16:59

кировская область

киров

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855224070_0:232:2817:1817_1920x0_80_0_0_8a4b78aeeed7a08e78253e61c2543d8a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев – РИА Новости. Деревянную крепость – художественный прообраз старинного кремля – построят в Кирове для спектакля об истории города, сообщает пресс-служба правительства региона. Исторический спектакль "Хлынов: сага о городе и воеводе Косте Юрьеве" готовят в драматическом театре к 650-летию города Кирова (Вятки, Хлынова), который будет отмечаться летом 2024 года. "Главный персонаж – хлыновский воевода Костя Юрьев, вошедший в российскую историю тем, что летом 1471 года возглавил упреждающий поход вятчан на столицу Золотой Орды – город Сарай-Берке. Постановщик и автор литературной основы спектакля – художественный руководитель театра Игорь Лысов. Уже начались репетиции спектакля, в котором занята все труппа театра – около 40 артистов. Основной декорацией станет специально построенная деревянная крепость – художественный прообраз хлыновского Кремля", - говорится в сообщении. Сценические костюмы будут приближены к исторической эпохе – кольчуги, боярские одежды. Сюрпризом для зрителей станут и средневековые музыкальные инструменты - к примеру, колесная лира. Консультантами постановки выступают руководитель Хлыновской заставы Сергей Бисеров и специалисты Музея ратного искусства в Москве. Премьера исторической драмы состоится 1 и 2 июня 2024 года. По информации регионального министерства культуры, к юбилею Кирова в драматическом театре пройдут гастроли лучших театров страны. К этим событиям завершается модернизация парка сценического оборудования. "Идёт монтаж и наладка новых световых приборов – театр получил несколько десятков прожекторов, софитов, приборов заливного и динамического освещения, светодиодный LED-экран, дым-машины и снег-машины. Оборудование высокотехнологичное, отвечающее современным сценическим требованиям. В прошлом году из областного бюджета на эти цели было выделено 143 миллиона рублей", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240203/reabilitatsiya-1925192441.html

https://ria.ru/20240122/vyplaty-1922751214.html

https://ria.ru/20240202/kirov-1925048822.html

киров

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киров, москва