https://ria.ru/20240214/kirillitsa-1927389403.html

Мантуров призвал российские бренды переходить на кириллицу

Мантуров призвал российские бренды переходить на кириллицу - РИА Новости, 14.02.2024

Мантуров призвал российские бренды переходить на кириллицу

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал российские бренды использовать кириллицу в своих названиях: наша промышленность "дозрела" до этого... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:23

2024-02-14T17:23

2024-02-14T17:23

выставка-форум "россия"

экономика

технологии

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал российские бренды использовать кириллицу в своих названиях: наша промышленность "дозрела" до этого шага, кроме того - это дань уважения языку. "Конечно, нам нужны новые российские промышленные бренды. Нет сомнений, что с каждым годом их будет появляться все больше и больше. Уже есть целая плеяда компаний, которые производят продукцию не хуже, а зачастую лучше своих глобальных конкурентов. Однако до сих пор многие наши бренды маскируются под зарубежные, используя написание названий на латинице", - отметил он, выступая на Дне промышленности в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Полагаю, что уровень зрелости отечественных производителей, да и простое уважение к своей стране, к родному языку, позволяет рассчитывать на изменение этого подхода. Можно считать это моим посылом к маркетологам и руководителям компаний", - уточнил Мантуров. Ранее министр отмечал, что сам он - сторонник кириллицы, но уточнял, что для компаний этот вопрос действительно спорный, потому что им необходимо сохранять экспортный потенциал.

https://ria.ru/20240214/vyveski-1927352155.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)