Мантуров призвал российские бренды переходить на кириллицу
Мантуров призвал российские бренды использовать кириллицу в своих названиях
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал российские бренды использовать кириллицу в своих названиях: наша промышленность "дозрела" до этого шага, кроме того - это дань уважения языку.
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"Конечно, нам нужны новые российские промышленные бренды. Нет сомнений, что с каждым годом их будет появляться все больше и больше. Уже есть целая плеяда компаний, которые производят продукцию не хуже, а зачастую лучше своих глобальных конкурентов. Однако до сих пор многие наши бренды маскируются под зарубежные, используя написание названий на латинице", - отметил он, выступая на Дне промышленности в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
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"Полагаю, что уровень зрелости отечественных производителей, да и простое уважение к своей стране, к родному языку, позволяет рассчитывать на изменение этого подхода. Можно считать это моим посылом к маркетологам и руководителям компаний", - уточнил Мантуров.
Ранее министр отмечал, что сам он - сторонник кириллицы, но уточнял, что для компаний этот вопрос действительно спорный, потому что им необходимо сохранять экспортный потенциал.