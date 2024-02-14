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Мантуров призвал российские бренды переходить на кириллицу - РИА Новости, 14.02.2024
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17:23 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/kirillitsa-1927389403.html
Мантуров призвал российские бренды переходить на кириллицу
Мантуров призвал российские бренды переходить на кириллицу - РИА Новости, 14.02.2024
Мантуров призвал российские бренды переходить на кириллицу
Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал российские бренды использовать кириллицу в своих названиях: наша промышленность "дозрела" до этого... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:23
2024-02-14T17:23
выставка-форум "россия"
экономика
технологии
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал российские бренды использовать кириллицу в своих названиях: наша промышленность "дозрела" до этого шага, кроме того - это дань уважения языку. "Конечно, нам нужны новые российские промышленные бренды. Нет сомнений, что с каждым годом их будет появляться все больше и больше. Уже есть целая плеяда компаний, которые производят продукцию не хуже, а зачастую лучше своих глобальных конкурентов. Однако до сих пор многие наши бренды маскируются под зарубежные, используя написание названий на латинице", - отметил он, выступая на Дне промышленности в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Полагаю, что уровень зрелости отечественных производителей, да и простое уважение к своей стране, к родному языку, позволяет рассчитывать на изменение этого подхода. Можно считать это моим посылом к маркетологам и руководителям компаний", - уточнил Мантуров. Ранее министр отмечал, что сам он - сторонник кириллицы, но уточнял, что для компаний этот вопрос действительно спорный, потому что им необходимо сохранять экспортный потенциал.
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экономика, технологии, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Выставка-форум "Россия", Экономика, Технологии, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров призвал российские бренды переходить на кириллицу

Мантуров призвал российские бренды использовать кириллицу в своих названиях

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал российские бренды использовать кириллицу в своих названиях: наша промышленность "дозрела" до этого шага, кроме того - это дань уважения языку.
«
"Конечно, нам нужны новые российские промышленные бренды. Нет сомнений, что с каждым годом их будет появляться все больше и больше. Уже есть целая плеяда компаний, которые производят продукцию не хуже, а зачастую лучше своих глобальных конкурентов. Однако до сих пор многие наши бренды маскируются под зарубежные, используя написание названий на латинице", - отметил он, выступая на Дне промышленности в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
«
"Полагаю, что уровень зрелости отечественных производителей, да и простое уважение к своей стране, к родному языку, позволяет рассчитывать на изменение этого подхода. Можно считать это моим посылом к маркетологам и руководителям компаний", - уточнил Мантуров.
Ранее министр отмечал, что сам он - сторонник кириллицы, но уточнял, что для компаний этот вопрос действительно спорный, потому что им необходимо сохранять экспортный потенциал.
Улица Новый Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаТехнологииРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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