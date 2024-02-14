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СПЖ: УПЦ восстановила контроль над захваченным храмом в Ленковцах

СПЖ: УПЦ восстановила контроль над захваченным храмом в Ленковцах - РИА Новости, 14.02.2024

СПЖ: УПЦ восстановила контроль над захваченным храмом в Ленковцах

Украинская православная церковь (УПЦ) вернула контроль над храмом в селе Ленковцы в Черновицкой области, который ранее захватили сторонники раскольнической... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T00:55

2024-02-14T00:55

2024-02-14T00:55

черновицкая область

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) вернула контроль над храмом в селе Ленковцы в Черновицкой области, который ранее захватили сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на настоятеля прихода протоиерея Николая Руса. "После неудавшейся попытки рейдеров ПЦУ захватить Петропавловский храм УПЦ в селе Ленковцы Черновицкой области церковная община возобновила в святыне регулярные богослужения", - говорится в сообщении СПЖ.Отмечается, что сторонники раскольнической ПЦУ под прикрытием полиции заблокировали двери храма и покинули его территорию. Прихожане привели церковь в порядок и установили на дверях новые замки. Однако, как пишет СПЖ, возле храма продолжает дежурить полиция. Союз православных журналистов 9 февраля сообщал, что сторонники раскольнической ПЦУ избили прихожанина при захвате Петропавловского храма УПЦ в селе Ленковцы Черновицкой области. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что ситуация вокруг канонической УПЦ на Украине схожа с беспределом, царившем в начале 90-х годов, когда власть не контролировала происходящее в стране. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240213/ukraina-1927069102.html

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черновицкая область, украина, православная церковь украины (пцу), верховная рада украины, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, россия