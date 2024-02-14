Рейтинг@Mail.ru
СПЖ: УПЦ восстановила контроль над захваченным храмом в Ленковцах - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/khram-1927210575.html
СПЖ: УПЦ восстановила контроль над захваченным храмом в Ленковцах
СПЖ: УПЦ восстановила контроль над захваченным храмом в Ленковцах - РИА Новости, 14.02.2024
СПЖ: УПЦ восстановила контроль над захваченным храмом в Ленковцах
Украинская православная церковь (УПЦ) вернула контроль над храмом в селе Ленковцы в Черновицкой области, который ранее захватили сторонники раскольнической... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T00:55
2024-02-14T00:55
черновицкая область
украина
православная церковь украины (пцу)
верховная рада украины
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912881282_68:0:1213:644_1920x0_80_0_0_d483b9af878bfbe1be3baded2ead3c09.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) вернула контроль над храмом в селе Ленковцы в Черновицкой области, который ранее захватили сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на настоятеля прихода протоиерея Николая Руса. &quot;После неудавшейся попытки рейдеров ПЦУ захватить Петропавловский храм УПЦ в селе Ленковцы Черновицкой области церковная община возобновила в святыне регулярные богослужения&quot;, - говорится в сообщении СПЖ.Отмечается, что сторонники раскольнической ПЦУ под прикрытием полиции заблокировали двери храма и покинули его территорию. Прихожане привели церковь в порядок и установили на дверях новые замки. Однако, как пишет СПЖ, возле храма продолжает дежурить полиция. Союз православных журналистов 9 февраля сообщал, что сторонники раскольнической ПЦУ избили прихожанина при захвате Петропавловского храма УПЦ в селе Ленковцы Черновицкой области. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что ситуация вокруг канонической УПЦ на Украине схожа с беспределом, царившем в начале 90-х годов, когда власть не контролировала происходящее в стране. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927069102.html
черновицкая область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912881282_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_bef27cc8e60ed73457513cbd535c16f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черновицкая область, украина, православная церковь украины (пцу), верховная рада украины, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, россия
Черновицкая область, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Россия
СПЖ: УПЦ восстановила контроль над захваченным храмом в Ленковцах

СПЖ: УПЦ восстановила контроль над храмом в Ленковцах, захваченным ПЦУ

© Фото : СБУСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) вернула контроль над храмом в селе Ленковцы в Черновицкой области, который ранее захватили сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на настоятеля прихода протоиерея Николая Руса.
«

"После неудавшейся попытки рейдеров ПЦУ захватить Петропавловский храм УПЦ в селе Ленковцы Черновицкой области церковная община возобновила в святыне регулярные богослужения", - говорится в сообщении СПЖ.

Отмечается, что сторонники раскольнической ПЦУ под прикрытием полиции заблокировали двери храма и покинули его территорию. Прихожане привели церковь в порядок и установили на дверях новые замки.
Однако, как пишет СПЖ, возле храма продолжает дежурить полиция.
Союз православных журналистов 9 февраля сообщал, что сторонники раскольнической ПЦУ избили прихожанина при захвате Петропавловского храма УПЦ в селе Ленковцы Черновицкой области. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что ситуация вокруг канонической УПЦ на Украине схожа с беспределом, царившем в начале 90-х годов, когда власть не контролировала происходящее в стране.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Киев - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Суд на Украине приговорил настоятеля храма УПЦ к пяти годам тюрьмы
Вчера, 13:57
 
Черновицкая областьУкраинаПравославная церковь Украины (ПЦУ)Верховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала