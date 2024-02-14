СПЖ: УПЦ восстановила контроль над захваченным храмом в Ленковцах
СПЖ: УПЦ восстановила контроль над храмом в Ленковцах, захваченным ПЦУ
© Фото : СБУСотрудники СБУ
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) вернула контроль над храмом в селе Ленковцы в Черновицкой области, который ранее захватили сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на настоятеля прихода протоиерея Николая Руса.
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"После неудавшейся попытки рейдеров ПЦУ захватить Петропавловский храм УПЦ в селе Ленковцы Черновицкой области церковная община возобновила в святыне регулярные богослужения", - говорится в сообщении СПЖ.
Отмечается, что сторонники раскольнической ПЦУ под прикрытием полиции заблокировали двери храма и покинули его территорию. Прихожане привели церковь в порядок и установили на дверях новые замки.
Однако, как пишет СПЖ, возле храма продолжает дежурить полиция.
Союз православных журналистов 9 февраля сообщал, что сторонники раскольнической ПЦУ избили прихожанина при захвате Петропавловского храма УПЦ в селе Ленковцы Черновицкой области. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что ситуация вокруг канонической УПЦ на Украине схожа с беспределом, царившем в начале 90-х годов, когда власть не контролировала происходящее в стране.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".