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В госдепе не смогли объяснить планы поездки Харрис на конференцию в Мюнхен - РИА Новости, 14.02.2024
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01:53 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/kharris-1927213612.html
В госдепе не смогли объяснить планы поездки Харрис на конференцию в Мюнхен
В госдепе не смогли объяснить планы поездки Харрис на конференцию в Мюнхен - РИА Новости, 14.02.2024
В госдепе не смогли объяснить планы поездки Харрис на конференцию в Мюнхен
В государственном департаменте США не смогли подробно рассказать о планах поездки американского вице-президента Камалы Харрис на конференцию по безопасности в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T01:53
2024-02-14T01:53
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. В государственном департаменте США не смогли подробно рассказать о планах поездки американского вице-президента Камалы Харрис на конференцию по безопасности в Мюнхен на фоне сообщений СМИ об увеличении круга задач второго лица государства. Как рассказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на брифинге для журналистов, главе госдепа Энтони Блинкену и вице-президенту предстоит "определенная совместная работа". "Она выступит с основным докладом на конференции", - отметил он. На уточняющий вопрос журналистов, зачем Вашингтон одновременно отправляет в Мюнхен двух высокопоставленных чиновников, заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель объяснил, что Штаты видят в этом "важную возможность" встретиться с контрпартнерами из Европы и других частей мира, чтобы "обсудить очень важные вопросы". "Конечно, я ожидаю, что госсекретарь этим займется, но также рассчитываю, что у других американских чиновников будет свое расписание", - добавил он, не приведя подробностей предстоящей работы Харрис на конференции. Ранее газета Wall Street Journal писала, что в последние месяцы Харрис занялась большим кругом задач: от вопросов, связанных с политикой администрации президента по абортам, до более высокой роли в ситуации с войной в секторе Газа. Вопросы загруженности Харрис возникли на фоне обеспокоенности американских избирателей возрастом лидера страны Джо Байдена. Сама вице-президент поспешила заявить, что готова исполнять обязанности главы государства. Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо. Ранее результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с Ipsos, показали, что более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока. Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.
https://ria.ru/20240212/germaniya-1926818749.html
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в мире, сша, мюнхен, европа, джо байден, камала харрис, энтони блинкен
В мире, США, Мюнхен, Европа, Джо Байден, Камала Харрис, Энтони Блинкен
В госдепе не смогли объяснить планы поездки Харрис на конференцию в Мюнхен

В госдепе США не смогли объяснить планы поездки Харрис на конференцию в Мюнхен

© AP Photo / Andrew HarnikКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. В государственном департаменте США не смогли подробно рассказать о планах поездки американского вице-президента Камалы Харрис на конференцию по безопасности в Мюнхен на фоне сообщений СМИ об увеличении круга задач второго лица государства.
Как рассказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на брифинге для журналистов, главе госдепа Энтони Блинкену и вице-президенту предстоит "определенная совместная работа".
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"Она выступит с основным докладом на конференции", - отметил он.
На уточняющий вопрос журналистов, зачем Вашингтон одновременно отправляет в Мюнхен двух высокопоставленных чиновников, заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель объяснил, что Штаты видят в этом "важную возможность" встретиться с контрпартнерами из Европы и других частей мира, чтобы "обсудить очень важные вопросы".
"Конечно, я ожидаю, что госсекретарь этим займется, но также рассчитываю, что у других американских чиновников будет свое расписание", - добавил он, не приведя подробностей предстоящей работы Харрис на конференции.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что в последние месяцы Харрис занялась большим кругом задач: от вопросов, связанных с политикой администрации президента по абортам, до более высокой роли в ситуации с войной в секторе Газа. Вопросы загруженности Харрис возникли на фоне обеспокоенности американских избирателей возрастом лидера страны Джо Байдена. Сама вице-президент поспешила заявить, что готова исполнять обязанности главы государства.
Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо.
Ранее результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с Ipsos, показали, что более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.
Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.
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