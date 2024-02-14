https://ria.ru/20240214/kharkov-1927251936.html

В Харькове облили краской книжный, обещавший скидки за сдачу русских книг

В Харькове облили краской книжный, обещавший скидки за сдачу русских книг - РИА Новости, 14.02.2024

В Харькове облили краской книжный, обещавший скидки за сдачу русских книг

Неизвестные в Харькове облили краской книжный магазин, ранее пообещавший скидки тем, кто сдаст русскоязычные книги в макулатуру, сообщило украинское издание... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:18

2024-02-14T10:18

2024-02-14T10:18

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Неизвестные в Харькове облили краской книжный магазин, ранее пообещавший скидки тем, кто сдаст русскоязычные книги в макулатуру, сообщило украинское издание "Фокус". "В Харькове облили краской книжный магазин Vivat, который объявил сбор книг на русском", - говорится в материале на сайте "Фокуса". На опубликованной фотографии фасада магазина видно, что краской залито в том числе объявление с текстом на украинском языке, призывающим сдавать русскоязычные книги в макулатуру для получения скидки. "Поставь русскую книгу в угол. За каждые пять килограммов макулатуры - скидка 30% на чек на следующую покупку", - гласит надпись на плакате. Как сообщили журналисты, главарь националистического диверсионного подразделения "Кракен" (запрещенная в России террористическая организация) Константин Немичев призвал привлечь обливших магазин к ответственности как коллаборационистов.

https://ria.ru/20231027/zapret-1905647449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, россия