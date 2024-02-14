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В Харькове облили краской книжный, обещавший скидки за сдачу русских книг - РИА Новости, 14.02.2024
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10:18 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/kharkov-1927251936.html
В Харькове облили краской книжный, обещавший скидки за сдачу русских книг
В Харькове облили краской книжный, обещавший скидки за сдачу русских книг - РИА Новости, 14.02.2024
В Харькове облили краской книжный, обещавший скидки за сдачу русских книг
Неизвестные в Харькове облили краской книжный магазин, ранее пообещавший скидки тем, кто сдаст русскоязычные книги в макулатуру, сообщило украинское издание... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:18
2024-02-14T10:18
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Неизвестные в Харькове облили краской книжный магазин, ранее пообещавший скидки тем, кто сдаст русскоязычные книги в макулатуру, сообщило украинское издание "Фокус". "В Харькове облили краской книжный магазин Vivat, который объявил сбор книг на русском", - говорится в материале на сайте "Фокуса". На опубликованной фотографии фасада магазина видно, что краской залито в том числе объявление с текстом на украинском языке, призывающим сдавать русскоязычные книги в макулатуру для получения скидки. "Поставь русскую книгу в угол. За каждые пять килограммов макулатуры - скидка 30% на чек на следующую покупку", - гласит надпись на плакате. Как сообщили журналисты, главарь националистического диверсионного подразделения "Кракен" (запрещенная в России террористическая организация) Константин Немичев призвал привлечь обливших магазин к ответственности как коллаборационистов.
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в мире, харьков, россия
В мире, Харьков, Россия
В Харькове облили краской книжный, обещавший скидки за сдачу русских книг

В Харькове книжный, призывавший сдать русские книги в макулатуру, облили краской

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Неизвестные в Харькове облили краской книжный магазин, ранее пообещавший скидки тем, кто сдаст русскоязычные книги в макулатуру, сообщило украинское издание "Фокус".
"В Харькове облили краской книжный магазин Vivat, который объявил сбор книг на русском", - говорится в материале на сайте "Фокуса".
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На опубликованной фотографии фасада магазина видно, что краской залито в том числе объявление с текстом на украинском языке, призывающим сдавать русскоязычные книги в макулатуру для получения скидки.
«
"Поставь русскую книгу в угол. За каждые пять килограммов макулатуры - скидка 30% на чек на следующую покупку", - гласит надпись на плакате.
Как сообщили журналисты, главарь националистического диверсионного подразделения "Кракен" (запрещенная в России террористическая организация) Константин Немичев призвал привлечь обливших магазин к ответственности как коллаборационистов.
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