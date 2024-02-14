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Делегация ХАМАС едет в Каир для переговоров с посредниками, пишут СМИ

Делегация ХАМАС едет в Каир для переговоров с посредниками, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2024

Делегация ХАМАС едет в Каир для переговоров с посредниками, пишут СМИ

Делегация палестинского движения ХАМАС направляется в Каир для переговоров с посредниками из Египта и Катара, передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:39

2024-02-14T11:39

2024-02-14T11:39

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС направляется в Каир для переговоров с посредниками из Египта и Катара, передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в движении. Телеканал Al Qahera News во вторник сообщал, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани во вторник встречаются в Каире с египетскими официальными лицами. Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Бернс и Барнеа могут встретиться в Каире во вторник, чтобы возобновить переговоры по соглашению между Израилем и палестинским движением ХАМАС. "Источник в ХАМАС сообщил..., что делегация направляется в египетскую столицу на встречу с посредниками из Египта и Катара после того, как представители Израиля провели переговоры с посредниками во вторник", - говорится в сообщении агентства. По данным Франс Пресс, посредники в переговорах стремятся привести стороны конфликта в секторе Газа к прекращению огня, пока Израиль не начал полномасштабное наступление на юге анклава на город Рафах, где укрываются 1,4 миллиона палестинцев. Риск большого числа жертв среди гражданского населения побудил даже ближайших союзников Израиля предостеречь его от атаки на город, отмечает агентство. На прошлой неделе канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху впервые сообщила, что Израиль готовится провести масштабную операцию в Рафахе, где, по данным израильских военных, остаются еще 4 батальона ХАМАС. Премьер также поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города. Ранее президент США Байден предостерег Израиль от вторжения в город Рафах на юге Газы, подчеркнув, что Вашингтон не поддержит любую операцию Тель-Авива, которая будет нарушать безопасность палестинцев. По словам американского президента, "крупная военная операция в Рафахе не должна проводиться без заслуживающего доверия плана обеспечения безопасности и поддержки более чем миллиона человек, которые там укрываются". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 473, пострадали более 68,1 тысячи человек. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240213/terrorizm-1927187262.html

https://ria.ru/20240212/zalozhniki-1926954524.html

https://ria.ru/20240212/israel-1926922085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, хамас, каир (город), египет, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году