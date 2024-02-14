https://ria.ru/20240214/kazan-1927346648.html

В Казани задержали подростка, прогуливавшегося с оружием по городу

В Казани задержали подростка, прогуливавшегося с оружием по городу - РИА Новости, 14.02.2024

В Казани задержали подростка, прогуливавшегося с оружием по городу

Подросток с пневматическим оружием прогуливался в Казани и был задержан полицейскими после звонка очевидцев, проводится проверка, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:50

2024-02-14T14:50

2024-02-14T15:10

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 14 фев – РИА Новости. Подросток с пневматическим оружием прогуливался в Казани и был задержан полицейскими после звонка очевидцев, проводится проверка, сообщает МВД по Татарстану. "В отдел полиции "Юдино" поступило сообщение от очевидца о том, что подозрительный человек с предметом, похожим на оружие, в руках направляется в сторону школы. На место происшествия выехали сотрудники полиции", - говорится в сообщении. Полицейские установили, что 16-летний подросток ходил пострелять в лес, предварительно, с пневматическим оружием. Со слов молодого человека, намерений причинить кому-либо вред у него не было. Очевидцы заметили подростка, когда он возвращался домой. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

https://ria.ru/20221121/ruzhe-1833003543.html

казань

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2024

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происшествия, казань