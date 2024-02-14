https://ria.ru/20240214/kazan-1927322947.html
Представители 107 стран заявились на участие в "Играх будущего" в Казани
Представители 107 стран заявились на участие в "Играх будущего" в Казани - РИА Новости, 14.02.2024
Представители 107 стран заявились на участие в "Играх будущего" в Казани
Представители 107 стран уже аккредитовались для участия в первых "Играх будущего", которые стартуют в Казани через неделю, сообщил министр спорта Татарстана... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:34
2024-02-14T13:34
2024-02-14T13:34
республика татарстан
казань
средняя азия
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КАЗАНЬ, 14 фев – РИА Новости. Представители 107 стран уже аккредитовались для участия в первых "Играх будущего", которые стартуют в Казани через неделю, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. "Мы сегодня в базе аккредитационной имеем представителей 107 стран, практически весь мир приедет к нам в гости - в нашу страну, в Татарстан, в Казань… Выступят у нас более 2 тысяч участников. Сегодня 277 команд уже сформировано", - сказал Леонов на пресс-конференции. По словам министра, большой интерес к "Играм будущего" проявили страны БРИКС, представлены почти все страны Средней Азии, КНР, многие государства арабского мира, Европы, Латинской Америки. Леонов напомнил, что спортсмены будут соревноваться в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и пять - в расширенной программе), которые поделены на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, скорость, технологии. 21 февраля состоится церемония открытия турнира, 3 марта - церемония закрытия, соревнования начинаются уже с 19 февраля. По информации министра, порядка 73% билетов на "Игры будущего" уже реализовано, на соревнования по некоторым дисциплинам билеты уже даже закончились. "Игры будущего" стоят особняком, это совершенно новый продукт. Мы каждый день… приобретаем новые навыки, новые знания. Проект революционный, очень нестандартный, но надеемся и верим, что у нас получится его реализовать на самом высоком уровне", - отметил Леонов. "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине. Ожидается участие более 2 тысяч атлетов.
https://ria.ru/20240213/tatarstan-1927162909.html
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казань, средняя азия, китай
Республика Татарстан, Казань, Средняя Азия, Китай
КАЗАНЬ, 14 фев – РИА Новости. Представители 107 стран уже аккредитовались для участия в первых "Играх будущего", которые стартуют в Казани через неделю, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
"Мы сегодня в базе аккредитационной имеем представителей 107 стран, практически весь мир приедет к нам в гости - в нашу страну, в Татарстан, в Казань… Выступят у нас более 2 тысяч участников. Сегодня 277 команд уже сформировано", - сказал Леонов на пресс-конференции.
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По словам министра, большой интерес к "Играм будущего" проявили страны БРИКС, представлены почти все страны Средней Азии, КНР, многие государства арабского мира, Европы, Латинской Америки.
Леонов напомнил, что спортсмены будут соревноваться в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и пять - в расширенной программе), которые поделены на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, скорость, технологии.
21 февраля состоится церемония открытия турнира, 3 марта - церемония закрытия, соревнования начинаются уже с 19 февраля. По информации министра, порядка 73% билетов на "Игры будущего" уже реализовано, на соревнования по некоторым дисциплинам билеты уже даже закончились.
"Игры будущего" стоят особняком, это совершенно новый продукт. Мы каждый день… приобретаем новые навыки, новые знания. Проект революционный, очень нестандартный, но надеемся и верим, что у нас получится его реализовать на самом высоком уровне", - отметил Леонов.
"Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине. Ожидается участие более 2 тысяч атлетов.
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