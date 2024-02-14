https://ria.ru/20240214/kanada-1927371193.html

Канада выделит дополнительные средства для подготовки украинских пилотов

Канада выделит дополнительные средства для подготовки украинских пилотов - РИА Новости, 14.02.2024

Канада выделит дополнительные средства для подготовки украинских пилотов

Министр обороны Канады Билл Блэр накануне заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе объявил о предоставлении Украине дополнительных 44 миллионов долларов... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:18

2024-02-14T16:18

2024-02-14T16:18

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны Канады Билл Блэр накануне заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе объявил о предоставлении Украине дополнительных 44 миллионов долларов США на подготовку пилотов истребителей F-16, передает телеканал CBC. "Канада выписывает еще один чек на 60 миллионов канадских долларов (44,3 миллиона долларов США - ред.), чтобы помочь украинским пилотам в обучении полетам на F-16, заявил в среду министр обороны Билл Блэр", - сообщает телеканал, отмечая, что заявление было сделано на заседании контактной группы по обороне Украины (UDCG) в Брюсселе. Ранее правительство Канады сообщило о выделении 24 миллионов долларов США международному партнерству под руководством Великобритании для предоставления Киеву средств ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240125/f-16-1923368647.html

https://ria.ru/20230811/obuchenie-1889509280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сергей лавров, нато, f-16, сша, россия