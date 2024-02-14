https://ria.ru/20240214/kallas-1927373521.html

В Госдуме призвали премьера Эстонии покаяться за русофобию

В Госдуме призвали премьера Эстонии покаяться за русофобию - РИА Новости, 14.02.2024

В Госдуме призвали премьера Эстонии покаяться за русофобию

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал премьер-министра Эстонии Каю Каллас покаяться за свою русофобскую политику. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:25

2024-02-14T16:25

2024-02-14T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал премьер-министра Эстонии Каю Каллас покаяться за свою русофобскую политику. Ранее, как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма. "Советую Каллас покаяться за свою русофобскую политику и наконец-то озаботиться о будущем собственной страны, перестав руководствоваться чужими интересами, ведя разрушительную политику, навязываемую ей из Вашингтона", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Каллас является представителем создаваемых по шаблону русофобски настроенных и полностью контролируемых прозападных чиновников, которым прививаются такие качества, как "невежество и откровенное хамство".

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Кирилл Волков

в мире, эстония, кайя каллас, михаил шеремет, госдума рф, россия