Рейтинг@Mail.ru
При обстреле города Цфат в Израиле ранены пять человек - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/izrail-1927278458.html
При обстреле города Цфат в Израиле ранены пять человек
При обстреле города Цфат в Израиле ранены пять человек - РИА Новости, 14.02.2024
При обстреле города Цфат в Израиле ранены пять человек
Пятеро человек получили ранения различной степени тяжести в результате ракетного обстрела города Цфат на севере Израиля, сообщила служба скорой помощи (MDA). РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:06
2024-02-14T11:06
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901941663_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_56de25559350b9bbe7777384d489f8aa.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 фев - РИА Новости. Пятеро человек получили ранения различной степени тяжести в результате ракетного обстрела города Цфат на севере Израиля, сообщила служба скорой помощи (MDA). "После сигналов тревоги, прозвучавших на севере страны, медики и парамедики MDA оказали медицинскую помощь и направили 5 раненых в больницу Зив в Цфате, в том числе двоих в состоянии средней тяжести и троих в состоянии легкой тяжести с ушибами конечностей. Все в полном сознании", - говорится в сообщении. Ранее в среду в течение получаса сирены воздушной тревоги были активированы четыре раза на севере Израиля. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240213/rafakh-1927138389.html
https://ria.ru/20240214/konflikt-1915630213.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901941663_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe6f748f90ab4d7f1e7b65ce66a86885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При обстреле города Цфат в Израиле ранены пять человек

При ракетном обстреле города Цфат на севере Израиля ранены пять человек

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы "Железный купол"
Ракеты израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ракеты израильской системы "Железный купол". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 фев - РИА Новости. Пятеро человек получили ранения различной степени тяжести в результате ракетного обстрела города Цфат на севере Израиля, сообщила служба скорой помощи (MDA).
"После сигналов тревоги, прозвучавших на севере страны, медики и парамедики MDA оказали медицинскую помощь и направили 5 раненых в больницу Зив в Цфате, в том числе двоих в состоянии средней тяжести и троих в состоянии легкой тяжести с ушибами конечностей. Все в полном сознании", - говорится в сообщении.
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Байден дал Израилю "зеленый свет" на вторжение в Рафах, считают в Иране
13 февраля, 17:14
Ранее в среду в течение получаса сирены воздушной тревоги были активированы четыре раза на севере Израиля.
Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала