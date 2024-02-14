https://ria.ru/20240214/izrail-1927278458.html
При обстреле города Цфат в Израиле ранены пять человек
При обстреле города Цфат в Израиле ранены пять человек - РИА Новости, 14.02.2024
При обстреле города Цфат в Израиле ранены пять человек
Пятеро человек получили ранения различной степени тяжести в результате ракетного обстрела города Цфат на севере Израиля, сообщила служба скорой помощи (MDA). РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:06
2024-02-14T11:06
2024-02-14T11:06
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 фев - РИА Новости. Пятеро человек получили ранения различной степени тяжести в результате ракетного обстрела города Цфат на севере Израиля, сообщила служба скорой помощи (MDA). "После сигналов тревоги, прозвучавших на севере страны, медики и парамедики MDA оказали медицинскую помощь и направили 5 раненых в больницу Зив в Цфате, в том числе двоих в состоянии средней тяжести и троих в состоянии легкой тяжести с ушибами конечностей. Все в полном сознании", - говорится в сообщении. Ранее в среду в течение получаса сирены воздушной тревоги были активированы четыре раза на севере Израиля. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240213/rafakh-1927138389.html
https://ria.ru/20240214/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При обстреле города Цфат в Израиле ранены пять человек
При ракетном обстреле города Цфат на севере Израиля ранены пять человек