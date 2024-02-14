https://ria.ru/20240214/italiya-1927295699.html

В Италии прошли обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма

В Италии прошли обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма - РИА Новости, 14.02.2024

В Италии прошли обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма

Итальянская полиция в среду провела обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма и подстрекательстве к расовой ненависти в городе Феррара в... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:12

2024-02-14T12:12

2024-02-14T12:12

италия

в мире

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РИМ, 14 фев – РИА Новости. Итальянская полиция в среду провела обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма и подстрекательстве к расовой ненависти в городе Феррара в центральной части страны, сообщило ведомство Поводом к началу следствия стал ужин в ресторане за несколько дней до прошлого Рождества, где участники застолья выражали поддержку нацизму и Гитлеру. Также на мероприятии распространились листовки с угрозами в адреса органов правопорядка. К операции под названием "Хорошие ребята" привлечены спецподразделения по борьбе с преступлениями в киберсфере, которым предстоит изучить изъятый в рамках обысков информационный материал. Следствие намерено установить, имел ли предрождественский эпизод одиночный характер или речь идет о деятельности разветвленной структуры.

https://ria.ru/20240209/putin-1926292152.html

италия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

италия, в мире