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В Италии прошли обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма - РИА Новости, 14.02.2024
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12:12 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/italiya-1927295699.html
В Италии прошли обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма
В Италии прошли обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма - РИА Новости, 14.02.2024
В Италии прошли обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма
Итальянская полиция в среду провела обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма и подстрекательстве к расовой ненависти в городе Феррара в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:12
2024-02-14T12:12
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РИМ, 14 фев – РИА Новости. Итальянская полиция в среду провела обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма и подстрекательстве к расовой ненависти в городе Феррара в центральной части страны, сообщило ведомство Поводом к началу следствия стал ужин в ресторане за несколько дней до прошлого Рождества, где участники застолья выражали поддержку нацизму и Гитлеру. Также на мероприятии распространились листовки с угрозами в адреса органов правопорядка. К операции под названием "Хорошие ребята" привлечены спецподразделения по борьбе с преступлениями в киберсфере, которым предстоит изучить изъятый в рамках обысков информационный материал. Следствие намерено установить, имел ли предрождественский эпизод одиночный характер или речь идет о деятельности разветвленной структуры.
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италия, в мире
Италия, В мире
В Италии прошли обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма

В Италии прошли обыски у участников ужина с восхвалением Гитлера

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПолицейский едет на мотоцикле по улице Рима
Полицейский едет на мотоцикле по улице Рима - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Полицейский едет на мотоцикле по улице Рима. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 14 фев – РИА Новости. Итальянская полиция в среду провела обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма и подстрекательстве к расовой ненависти в городе Феррара в центральной части страны, сообщило ведомство
Поводом к началу следствия стал ужин в ресторане за несколько дней до прошлого Рождества, где участники застолья выражали поддержку нацизму и Гитлеру. Также на мероприятии распространились листовки с угрозами в адреса органов правопорядка.
К операции под названием "Хорошие ребята" привлечены спецподразделения по борьбе с преступлениями в киберсфере, которым предстоит изучить изъятый в рамках обысков информационный материал. Следствие намерено установить, имел ли предрождественский эпизод одиночный характер или речь идет о деятельности разветвленной структуры.
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