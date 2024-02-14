https://ria.ru/20240214/italiya-1927295699.html
В Италии прошли обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма
В Италии прошли обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма - РИА Новости, 14.02.2024
В Италии прошли обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма
Итальянская полиция в среду провела обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма и подстрекательстве к расовой ненависти в городе Феррара в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:12
2024-02-14T12:12
2024-02-14T12:12
италия
в мире
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РИМ, 14 фев – РИА Новости. Итальянская полиция в среду провела обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма и подстрекательстве к расовой ненависти в городе Феррара в центральной части страны, сообщило ведомство Поводом к началу следствия стал ужин в ресторане за несколько дней до прошлого Рождества, где участники застолья выражали поддержку нацизму и Гитлеру. Также на мероприятии распространились листовки с угрозами в адреса органов правопорядка. К операции под названием "Хорошие ребята" привлечены спецподразделения по борьбе с преступлениями в киберсфере, которым предстоит изучить изъятый в рамках обысков информационный материал. Следствие намерено установить, имел ли предрождественский эпизод одиночный характер или речь идет о деятельности разветвленной структуры.
https://ria.ru/20240209/putin-1926292152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, в мире
В Италии прошли обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма
В Италии прошли обыски у участников ужина с восхвалением Гитлера
РИМ, 14 фев – РИА Новости. Итальянская полиция в среду провела обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма и подстрекательстве к расовой ненависти в городе Феррара в центральной части страны, сообщило ведомство
Поводом к началу следствия стал ужин в ресторане за несколько дней до прошлого Рождества, где участники застолья выражали поддержку нацизму и Гитлеру. Также на мероприятии распространились листовки с угрозами в адреса органов правопорядка.
К операции под названием "Хорошие ребята" привлечены спецподразделения по борьбе с преступлениями в киберсфере, которым предстоит изучить изъятый в рамках обысков информационный материал. Следствие намерено установить, имел ли предрождественский эпизод одиночный характер или речь идет о деятельности разветвленной структуры.
Дело Гитлера все еще живет, заявил Путин