https://ria.ru/20240214/istrebiteli-1927218673.html
Аналитик: истребители НАТО опасаются приближаться к бомбардировщикам ВКС
Аналитик: истребители НАТО опасаются приближаться к бомбардировщикам ВКС - РИА Новости, 14.02.2024
Аналитик: истребители НАТО опасаются приближаться к бомбардировщикам ВКС
Истребители США и НАТО в последнее время опасаются подходить близко к российским бомбардировщикам в международном пространстве, либо совсем не совершают вылеты... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T03:36
2024-02-14T03:36
2024-02-14T03:36
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Истребители США и НАТО в последнее время опасаются подходить близко к российским бомбардировщикам в международном пространстве, либо совсем не совершают вылеты на их сопровождение, сообщил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Как отмечают в Минобороны РФ, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты в международном воздушном пространстве над водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. При этом полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ранее страны НАТО регулярно вылетали на сопровождение российских бомбардировщиков в международном воздушном пространстве и подходили к российским самолетам (в основном это Ту-95МС) на минимальную дистанцию в несколько десятков метров. Такая практика сложилась еще во времена СССР, за счет близкого расстояния летчики даже снимали друг друга через стекла кабин. "В последние месяцы эта ранее устоявшаяся практика поменялась – Соединенные Штаты и НАТО практически не сопровождают наши самолеты или, если и сопровождают на отдельных участках, то не подходят на дистанцию ближе нескольких километров. Зачастую, когда они находятся на дальности в несколько десятков километров, их видно только на радарах. Конкретно США в последнее время стараются по большей части наблюдать полеты нашей авиации в международном пространстве наземными средствами", - рассказал аналитик. Как отметил специалист, "очевидно, что это связано с боязнью США и их сателлитов по Североатлантическому блоку, что русские применят по ним авиационное вооружение истребителей эскорта". "Этим наши западные противники при всех своих угрожающих заявлениях в прессе и на политических трибунах выдают свое острое нежелание каким-либо образом втягиваться в прямой конфликт с такой ядерной державой, как Россия", - добавил Мураховский.
https://ria.ru/20240212/bombardirovschiki-1926850866.html
https://ria.ru/20231223/aviatsiya-1917606164.html
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сша, россия, арктика, виктор мураховский, нато, ту-95мс
США, Россия, Арктика, Виктор Мураховский, НАТО, Ту-95МС
Аналитик: истребители НАТО опасаются приближаться к бомбардировщикам ВКС
Мураховский: истребители США и НАТО опасаются приближаться к бомбардировщикам РФ
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Истребители США и НАТО в последнее время опасаются подходить близко к российским бомбардировщикам в международном пространстве, либо совсем не совершают вылеты на их сопровождение, сообщил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Как отмечают в Минобороны РФ
, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты в международном воздушном пространстве над водами Арктики
, Северной Атлантики
, Тихого океана
, Черного и Балтийского морей
. При этом полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Российские бомбардировщики пролетели над Баренцевым и Норвежским морями
Ранее страны НАТО регулярно вылетали на сопровождение российских бомбардировщиков в международном воздушном пространстве и подходили к российским самолетам (в основном это Ту-95
МС) на минимальную дистанцию в несколько десятков метров. Такая практика сложилась еще во времена СССР
, за счет близкого расстояния летчики даже снимали друг друга через стекла кабин.
"В последние месяцы эта ранее устоявшаяся практика поменялась – Соединенные Штаты и НАТО практически не сопровождают наши самолеты или, если и сопровождают на отдельных участках, то не подходят на дистанцию ближе нескольких километров. Зачастую, когда они находятся на дальности в несколько десятков километров, их видно только на радарах. Конкретно США в последнее время стараются по большей части наблюдать полеты нашей авиации в международном пространстве наземными средствами", - рассказал аналитик.
Как отметил специалист, "очевидно, что это связано с боязнью США и их сателлитов по Североатлантическому блоку, что русские применят по ним авиационное вооружение истребителей эскорта".
"Этим наши западные противники при всех своих угрожающих заявлениях в прессе и на политических трибунах выдают свое острое нежелание каким-либо образом втягиваться в прямой конфликт с такой ядерной державой, как Россия", - добавил Мураховский.
День дальней авиации ВКС России