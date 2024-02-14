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Аналитик: истребители НАТО опасаются приближаться к бомбардировщикам ВКС - РИА Новости, 14.02.2024
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03:36 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/istrebiteli-1927218673.html
Аналитик: истребители НАТО опасаются приближаться к бомбардировщикам ВКС
Аналитик: истребители НАТО опасаются приближаться к бомбардировщикам ВКС - РИА Новости, 14.02.2024
Аналитик: истребители НАТО опасаются приближаться к бомбардировщикам ВКС
Истребители США и НАТО в последнее время опасаются подходить близко к российским бомбардировщикам в международном пространстве, либо совсем не совершают вылеты... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T03:36
2024-02-14T03:36
сша
россия
арктика
виктор мураховский
нато
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Истребители США и НАТО в последнее время опасаются подходить близко к российским бомбардировщикам в международном пространстве, либо совсем не совершают вылеты на их сопровождение, сообщил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Как отмечают в Минобороны РФ, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты в международном воздушном пространстве над водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. При этом полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ранее страны НАТО регулярно вылетали на сопровождение российских бомбардировщиков в международном воздушном пространстве и подходили к российским самолетам (в основном это Ту-95МС) на минимальную дистанцию в несколько десятков метров. Такая практика сложилась еще во времена СССР, за счет близкого расстояния летчики даже снимали друг друга через стекла кабин. "В последние месяцы эта ранее устоявшаяся практика поменялась – Соединенные Штаты и НАТО практически не сопровождают наши самолеты или, если и сопровождают на отдельных участках, то не подходят на дистанцию ближе нескольких километров. Зачастую, когда они находятся на дальности в несколько десятков километров, их видно только на радарах. Конкретно США в последнее время стараются по большей части наблюдать полеты нашей авиации в международном пространстве наземными средствами", - рассказал аналитик. Как отметил специалист, "очевидно, что это связано с боязнью США и их сателлитов по Североатлантическому блоку, что русские применят по ним авиационное вооружение истребителей эскорта". "Этим наши западные противники при всех своих угрожающих заявлениях в прессе и на политических трибунах выдают свое острое нежелание каким-либо образом втягиваться в прямой конфликт с такой ядерной державой, как Россия", - добавил Мураховский.
https://ria.ru/20240212/bombardirovschiki-1926850866.html
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сша, россия, арктика, виктор мураховский, нато, ту-95мс
США, Россия, Арктика, Виктор Мураховский, НАТО, Ту-95МС
Аналитик: истребители НАТО опасаются приближаться к бомбардировщикам ВКС

Мураховский: истребители США и НАТО опасаются приближаться к бомбардировщикам РФ

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкCтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160
Cтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Cтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Истребители США и НАТО в последнее время опасаются подходить близко к российским бомбардировщикам в международном пространстве, либо совсем не совершают вылеты на их сопровождение, сообщил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Как отмечают в Минобороны РФ, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты в международном воздушном пространстве над водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. При этом полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Полет ракетоносцев Ту-95МС над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Ранее страны НАТО регулярно вылетали на сопровождение российских бомбардировщиков в международном воздушном пространстве и подходили к российским самолетам (в основном это Ту-95МС) на минимальную дистанцию в несколько десятков метров. Такая практика сложилась еще во времена СССР, за счет близкого расстояния летчики даже снимали друг друга через стекла кабин.
"В последние месяцы эта ранее устоявшаяся практика поменялась – Соединенные Штаты и НАТО практически не сопровождают наши самолеты или, если и сопровождают на отдельных участках, то не подходят на дистанцию ближе нескольких километров. Зачастую, когда они находятся на дальности в несколько десятков километров, их видно только на радарах. Конкретно США в последнее время стараются по большей части наблюдать полеты нашей авиации в международном пространстве наземными средствами", - рассказал аналитик.
Как отметил специалист, "очевидно, что это связано с боязнью США и их сателлитов по Североатлантическому блоку, что русские применят по ним авиационное вооружение истребителей эскорта".
"Этим наши западные противники при всех своих угрожающих заявлениях в прессе и на политических трибунах выдают свое острое нежелание каким-либо образом втягиваться в прямой конфликт с такой ядерной державой, как Россия", - добавил Мураховский.
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