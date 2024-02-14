https://ria.ru/20240214/intervyu-1927341681.html

Россия распространила текст интервью Путина между всеми членами ОБСЕ

Россия распространила текст интервью Путина между всеми членами ОБСЕ - РИА Новости, 14.02.2024

Россия распространила текст интервью Путина между всеми членами ОБСЕ

Российская сторона распространила текст интервью президента РФ Владимира Путина на русском и английском языках между всеми государствами-участниками ОБСЕ,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:35

2024-02-14T14:35

2024-02-14T14:35

россия

владимир путин

сша

вена

константин гаврилов

такер карлсон

вооруженные силы украины

нато

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ВЕНА, 14 фев - РИА Новости. Российская сторона распространила текст интервью президента РФ Владимира Путина на русском и английском языках между всеми государствами-участниками ОБСЕ, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Ранее президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором он подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер также отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. "Мы распространили его текст на русском и английском языках между всеми государствами – участниками ОБСЕ и исходим из того, что коллеги ознакомились с его содержанием. Знаем, что граждане ваших государств – особенно в Европе и США – оценили это интервью по достоинству, подчеркнув его развёрнутый и максимально честный характер", - сказал Гаврилов в среду, выступая на 1070-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Глава делегации также указал на то, что российский лидер дал чётко понять, что милитаризация нацистско-бандеровского киевского режима странами НАТО началась задолго до специальной военной операции. "Ещё в ходе развязанной Киевом в апреле 2014 года "антитеррористической операции", которую в Донбассе назвали антинародной террористической операцией, Запад начал оказывать ему разнообразную поддержку – от направления "советников", де-факто руководивших действиями ВСУ и спецслужб, вплоть до поставок продукции военного назначения", - сказал Гаврилов, добавив, что при этом страны НАТО и ЕС втягивались в этот процесс постепенно: если на начальном этапе речь шла о "нелетальной" помощи: медикаменты и бронежилеты, то к январю-февралю 2023 года они направляли в сопредельное государство до полусотни военно-транспортных самолётов с тысячами тонн вооружения и боеприпасов. "Вопрос: как повёл бы себя Вашингтон, если отдельно взятая страна и её союзники стали бы безудержно "накачивать" оружием и науськивать против США географического соседа", - отметил глава делегации.

https://ria.ru/20240213/intervyu-1927163167.html

https://ria.ru/20240214/zelenskiy-1927223035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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