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Россия распространила текст интервью Путина между всеми членами ОБСЕ - РИА Новости, 14.02.2024
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14:35 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/intervyu-1927341681.html
Россия распространила текст интервью Путина между всеми членами ОБСЕ
Россия распространила текст интервью Путина между всеми членами ОБСЕ - РИА Новости, 14.02.2024
Россия распространила текст интервью Путина между всеми членами ОБСЕ
Российская сторона распространила текст интервью президента РФ Владимира Путина на русском и английском языках между всеми государствами-участниками ОБСЕ,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:35
2024-02-14T14:35
россия
владимир путин
сша
вена
константин гаврилов
такер карлсон
вооруженные силы украины
нато
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ВЕНА, 14 фев - РИА Новости. Российская сторона распространила текст интервью президента РФ Владимира Путина на русском и английском языках между всеми государствами-участниками ОБСЕ, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Ранее президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором он подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер также отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. "Мы распространили его текст на русском и английском языках между всеми государствами – участниками ОБСЕ и исходим из того, что коллеги ознакомились с его содержанием. Знаем, что граждане ваших государств – особенно в Европе и США – оценили это интервью по достоинству, подчеркнув его развёрнутый и максимально честный характер", - сказал Гаврилов в среду, выступая на 1070-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Глава делегации также указал на то, что российский лидер дал чётко понять, что милитаризация нацистско-бандеровского киевского режима странами НАТО началась задолго до специальной военной операции. "Ещё в ходе развязанной Киевом в апреле 2014 года "антитеррористической операции", которую в Донбассе назвали антинародной террористической операцией, Запад начал оказывать ему разнообразную поддержку – от направления "советников", де-факто руководивших действиями ВСУ и спецслужб, вплоть до поставок продукции военного назначения", - сказал Гаврилов, добавив, что при этом страны НАТО и ЕС втягивались в этот процесс постепенно: если на начальном этапе речь шла о "нелетальной" помощи: медикаменты и бронежилеты, то к январю-февралю 2023 года они направляли в сопредельное государство до полусотни военно-транспортных самолётов с тысячами тонн вооружения и боеприпасов. "Вопрос: как повёл бы себя Вашингтон, если отдельно взятая страна и её союзники стали бы безудержно "накачивать" оружием и науськивать против США географического соседа", - отметил глава делегации.
https://ria.ru/20240213/intervyu-1927163167.html
https://ria.ru/20240214/zelenskiy-1927223035.html
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россия, владимир путин, сша, вена, константин гаврилов, такер карлсон, вооруженные силы украины, нато, обсе, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Владимир Путин, США, Вена, Константин Гаврилов, Такер Карлсон, Вооруженные силы Украины, НАТО, ОБСЕ, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Россия распространила текст интервью Путина между всеми членами ОБСЕ

Россия распространила текст интервью Путина с Карлсоном между всеми членами ОБСЕ

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
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ВЕНА, 14 фев - РИА Новости. Российская сторона распространила текст интервью президента РФ Владимира Путина на русском и английском языках между всеми государствами-участниками ОБСЕ, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Ранее президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором он подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер также отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
"Мы распространили его текст на русском и английском языках между всеми государствами – участниками ОБСЕ и исходим из того, что коллеги ознакомились с его содержанием. Знаем, что граждане ваших государств – особенно в Европе и США – оценили это интервью по достоинству, подчеркнув его развёрнутый и максимально честный характер", - сказал Гаврилов в среду, выступая на 1070-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Глава делегации также указал на то, что российский лидер дал чётко понять, что милитаризация нацистско-бандеровского киевского режима странами НАТО началась задолго до специальной военной операции.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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"Ещё в ходе развязанной Киевом в апреле 2014 года "антитеррористической операции", которую в Донбассе назвали антинародной террористической операцией, Запад начал оказывать ему разнообразную поддержку – от направления "советников", де-факто руководивших действиями ВСУ и спецслужб, вплоть до поставок продукции военного назначения", - сказал Гаврилов, добавив, что при этом страны НАТО и ЕС втягивались в этот процесс постепенно: если на начальном этапе речь шла о "нелетальной" помощи: медикаменты и бронежилеты, то к январю-февралю 2023 года они направляли в сопредельное государство до полусотни военно-транспортных самолётов с тысячами тонн вооружения и боеприпасов.
"Вопрос: как повёл бы себя Вашингтон, если отдельно взятая страна и её союзники стали бы безудержно "накачивать" оружием и науськивать против США географического соседа", - отметил глава делегации.
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РоссияВладимир ПутинСШАВенаКонстантин ГавриловТакер КарлсонВооруженные силы УкраиныНАТООБСЕИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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