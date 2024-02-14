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Процедура выборов президента Индонезии

Процедура выборов президента Индонезии - РИА Новости, 14.02.2024

Процедура выборов президента Индонезии

В соответствие с Конституцией (1945), президент Республики Индонезия является главой исполнительной власти. Президенту в осуществлении его обязанностей помогает РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T02:11

2024-02-14T02:11

2024-02-14T02:11

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В соответствие с Конституцией (1945), президент Республики Индонезия является главой исполнительной власти. Президенту в осуществлении его обязанностей помогает вице-президент.Президент и вице-президент избираются в паре и занимают свои должности в течение пяти лет. Они могут быть переизбраны только один раз.Президент и вице-президент избираются гражданами Индонезии в ходе прямого и тайного голосования. Выборы президента Индонезии проводятся одновременно с выборами в парламент и в региональные законодательные органы.Даты выборов, а также последовательность избирательных процессов определяется правительством совместно с палатой представителей, Центральной избирательной комиссией и Комитетом по надзору за выборами. Дата выборов должна быть назначена не позднее, чем за 20 месяцев до дня голосования. Посты президента и вице-президента могут занимать исключительно лица, являющиеся гражданами Индонезии по рождению и не принимавшие гражданство других государств, не совершавшие государственных измен, а также обладающие достаточным физическим и умственным здоровьем.Среди других требований к кандидатам на посты президента и вице-президента – минимальный возраст 40 лет; быть зарегистрированным в качестве избирателя, отсутствие долгов, влекущих за собой причинение вреда государственным финансам, и задолженностей по налоговым обязательствам за последние пять лет; отсутствие судимости; не состоять ранее в запрещенной организации; минимальное образование, эквивалентное средней школе и др.Выдвигать кандидатов могут политические партии, участвующие во всеобщих выборах, отвечающие следующим требованиям: они должны иметь не менее 20% от общего числа мест в парламенте или получить не менее 25% голосов действительных голосов на последних парламентских выборах.Для выдвижения кандидатов политические партии могут заключать коалиционные соглашения. При этом партийная коалиция может выдвинуть на выборах только одну пару кандидатов.Срок регистрации пар кандидатов – не позднее, чем за восемь месяцев до дня голосования.Государственные чиновники, выдвинутые кандидатами на высшие посты, должны уйти в отставку. Данное правило не распространяется на президента, вице-президента, руководителей и членов парламента, губернаторов, мэров и ряд других должностей.Правом голосовать обладают граждане Индонезии в возрасте 17 лет и старше, состоящие или ранее состоявшие в браке; не лишение права голоса на основании решения суда; проживает на территории Индонезия или за границей, что подтверждено соответствующими документами; не является солдатом Индонезийской национальной армии или сотрудником Национальной полиции Индонезии.Агитационный период продолжается в течение 21 дня и заканчивается за три дня до даты голосования. Президент и вице-президент имеют право проводить агитацию и поддержать одного из кандидатов. Право проводить предвыборную агитацию имеют иные государственные должностные лица, имеющие статус членов политических партий.Предвыборную агитацию могут проводить иные государственные должностные лица, не имеющие статуса членов политической партии, если заинтересованное лицо: кандидат в президенты или вице-президенты; члены избирательного штаба или организаторы избирательной кампании.При проведении агитации президенту и вице-президенту, государственным чиновникам и региональным чиновникам запрещается пользоваться государственными объектами.Голосование на выборах проводится в праздничный день или день, объявленный выходным на национальном уровне. В день выборов избиратели голосует на участках по месту регистрации.Избирательные участки в день выборов будут открыты с 7.00 до 13.00 по местному времени.На избирательном участке ему необходимо предъявить свою карту постоянной регистрации, а также внести свое имя в список присутствующих. Затем избиратель проходит в отведенное место, где ожидает приглашения, чтобы проголосовать. После того, как избирателя вызовут, он получает бюллетень и проходит в кабину для голосования. Проголосовав, избиратель опускает бюллетень в урну. Прежде чем покинуть избирательный участок, избиратели должны обмакнуть один палец в чернила в качестве доказательства того, что они проголосовали на выборах.Граждане Индонезии, находящиеся в день выборов за границей, могут проголосовать по почте или на избирательных участках, которые будут открыты в консульских учреждениях Индонезии за рубежом.Пара кандидатов, набравшая более 50% голосов избирателей и кроме того, получившая не менее 20% голосов избирателей более чем в половине провинций, объявляется избранными в качестве президента и вице-президента.В случае если ни одна пара кандидатов не набрала нужного количества голосов, проводится второй тур, в котором участвуют две пары кандидатов, набравшие наибольшее число голосов. Во втором туре побеждает пара кандидатов, получившая большее число голосов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, индонезия, в мире, выборы