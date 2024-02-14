https://ria.ru/20240214/impichment-1927219665.html

Глава МВБ США стал вторым министром в истории, которому объявили импичмент

Глава МВБ США стал вторым министром в истории, которому объявили импичмент - РИА Новости, 14.02.2024

Глава МВБ США стал вторым министром в истории, которому объявили импичмент

Резолюция об импичменте министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу, принятая палатой представителей страны, стала вторым подобным случаем за всю... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T04:11

2024-02-14T04:11

2024-02-14T04:12

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Резолюция об импичменте министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу, принятая палатой представителей страны, стала вторым подобным случаем за всю американскую историю в отношении главы федерального ведомства. Ранее палата представителей по итогам проведенного голосования приняла резолюцию об объявлении Майоркасу импичмента. Это решение поддержали 214 конгрессменов, против выступили 213. В прошлый раз палата представителей принимала резолюцию об импичменте военному министру Уильяму Белнапу 2 марта 1876 года за обвинения в коррупционном скандале. В тот же день он подал в отставку. Тем не менее полтора столетия назад главу ведомства защитил сенат, оправдав Белнапа уже после того, как он покинул свой пост. В случае с Майоркасом, которого палата представителей обвинила в разразившемся в стране миграционном кризисе, сенаторы также с большой вероятностью встанут на сторону министра. Майоркас является членом правительства президента США, демократа Джо Байдена. Американский лидер его публично поддерживает. Американский сенат, которому предстоит принять окончательное решение по импичменту, в настоящее время также контролируется демократами.

https://ria.ru/20240214/mask-1927218098.html

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в мире, сша, джо байден