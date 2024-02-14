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Глава МВБ США стал вторым министром в истории, которому объявили импичмент
Глава МВБ США стал вторым министром в истории, которому объявили импичмент - РИА Новости, 14.02.2024
Глава МВБ США стал вторым министром в истории, которому объявили импичмент
Резолюция об импичменте министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу, принятая палатой представителей страны, стала вторым подобным случаем за всю... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T04:11
2024-02-14T04:11
2024-02-14T04:12
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Резолюция об импичменте министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу, принятая палатой представителей страны, стала вторым подобным случаем за всю американскую историю в отношении главы федерального ведомства. Ранее палата представителей по итогам проведенного голосования приняла резолюцию об объявлении Майоркасу импичмента. Это решение поддержали 214 конгрессменов, против выступили 213. В прошлый раз палата представителей принимала резолюцию об импичменте военному министру Уильяму Белнапу 2 марта 1876 года за обвинения в коррупционном скандале. В тот же день он подал в отставку. Тем не менее полтора столетия назад главу ведомства защитил сенат, оправдав Белнапа уже после того, как он покинул свой пост. В случае с Майоркасом, которого палата представителей обвинила в разразившемся в стране миграционном кризисе, сенаторы также с большой вероятностью встанут на сторону министра. Майоркас является членом правительства президента США, демократа Джо Байдена. Американский лидер его публично поддерживает. Американский сенат, которому предстоит принять окончательное решение по импичменту, в настоящее время также контролируется демократами.
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в мире, сша, джо байден
Глава МВБ США стал вторым министром в истории, которому объявили импичмент
Глава МВБ стал вторым министром в истории США, которому объявили импичмент
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Резолюция об импичменте министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу, принятая палатой представителей страны, стала вторым подобным случаем за всю американскую историю в отношении главы федерального ведомства.
Ранее палата представителей по итогам проведенного голосования приняла резолюцию об объявлении Майоркасу импичмента. Это решение поддержали 214 конгрессменов, против выступили 213.
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В прошлый раз палата представителей принимала резолюцию об импичменте военному министру Уильяму Белнапу 2 марта 1876 года за обвинения в коррупционном скандале. В тот же день он подал в отставку.
Тем не менее полтора столетия назад главу ведомства защитил сенат, оправдав Белнапа уже после того, как он покинул свой пост.
В случае с Майоркасом, которого палата представителей обвинила в разразившемся в стране миграционном кризисе, сенаторы также с большой вероятностью встанут на сторону министра.
Майоркас является членом правительства президента США, демократа Джо Байдена
. Американский лидер его публично поддерживает. Американский сенат, которому предстоит принять окончательное решение по импичменту, в настоящее время также контролируется демократами.
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