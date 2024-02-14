https://ria.ru/20240214/gosduma-1927385911.html

ГД рассмотрит проект о противодействии распространению треш-стримов

ГД рассмотрит проект о противодействии распространению треш-стримов - РИА Новости, 14.02.2024

ГД рассмотрит проект о противодействии распространению треш-стримов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД в четверг в первом чтении рассмотрит законопроект о противодействии распространению треш-стримов, сообщили... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:09

2024-02-14T17:09

2024-02-14T17:30

госдума рф

общество

вячеслав володин

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД в четверг в первом чтении рассмотрит законопроект о противодействии распространению треш-стримов, сообщили пресс-служба ГД журналистам."Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 15 февраля, в первом чтении рассмотрит проект закона о противодействии распространению треш-стримов. Об этом по итогам заседания Совета Госдумы сообщил председатель ГД Вячеслав Володин", - рассказали в пресс-службе.Это третья инициатива из пакета законопроектов о запрете треш-стримов, напомнили в Думе со ссылкой на Володина."Речь идет об изменениях в федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять противоправный контент", - сказал Володин.Он напомнил, что ранее депутаты приняли в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, предусматривающие, в том числе, штрафы до 700 тысяч рублей и усиление уголовной ответственности за онлайн трансляцию совершения преступления."Все три законопроекта - ответ на многочисленные обращения граждан. Люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе. Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь", - подчеркнул Володин.

https://ria.ru/20240213/tresh-strim-1927145780.html

https://ria.ru/20231229/prigovor-1919010195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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госдума рф, общество, вячеслав володин