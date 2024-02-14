https://ria.ru/20240214/gosduma-1927385911.html
ГД рассмотрит проект о противодействии распространению треш-стримов
ГД рассмотрит проект о противодействии распространению треш-стримов - РИА Новости, 14.02.2024
ГД рассмотрит проект о противодействии распространению треш-стримов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД в четверг в первом чтении рассмотрит законопроект о противодействии распространению треш-стримов, сообщили... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:09
2024-02-14T17:09
2024-02-14T17:30
госдума рф
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД в четверг в первом чтении рассмотрит законопроект о противодействии распространению треш-стримов, сообщили пресс-служба ГД журналистам."Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 15 февраля, в первом чтении рассмотрит проект закона о противодействии распространению треш-стримов. Об этом по итогам заседания Совета Госдумы сообщил председатель ГД Вячеслав Володин", - рассказали в пресс-службе.Это третья инициатива из пакета законопроектов о запрете треш-стримов, напомнили в Думе со ссылкой на Володина."Речь идет об изменениях в федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять противоправный контент", - сказал Володин.Он напомнил, что ранее депутаты приняли в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, предусматривающие, в том числе, штрафы до 700 тысяч рублей и усиление уголовной ответственности за онлайн трансляцию совершения преступления."Все три законопроекта - ответ на многочисленные обращения граждан. Люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе. Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь", - подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20240213/tresh-strim-1927145780.html
https://ria.ru/20231229/prigovor-1919010195.html
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госдума рф, общество, вячеслав володин
Госдума РФ, Общество, Вячеслав Володин
ГД рассмотрит проект о противодействии распространению треш-стримов
ГД рассмотрит проект о противодействии распространению треш-стримов
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД в четверг в первом чтении рассмотрит законопроект о противодействии распространению треш-стримов, сообщили пресс-служба ГД журналистам.
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"Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 15 февраля, в первом чтении рассмотрит проект закона о противодействии распространению треш-стримов. Об этом по итогам заседания Совета Госдумы сообщил председатель ГД Вячеслав Володин", - рассказали в пресс-службе.
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Это третья инициатива из пакета законопроектов о запрете треш-стримов, напомнили в Думе со ссылкой на Володина.
"Речь идет об изменениях в федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять противоправный контент", - сказал Володин.
Он напомнил, что ранее депутаты приняли в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, предусматривающие, в том числе, штрафы до 700 тысяч рублей и усиление уголовной ответственности за онлайн трансляцию совершения преступления.
"Все три законопроекта - ответ на многочисленные обращения граждан. Люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе. Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь", - подчеркнул Володин.
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