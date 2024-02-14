Рейтинг@Mail.ru
ГД рассмотрит проект о противодействии распространению треш-стримов - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 14.02.2024 (обновлено: 17:30 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/gosduma-1927385911.html
ГД рассмотрит проект о противодействии распространению треш-стримов
ГД рассмотрит проект о противодействии распространению треш-стримов - РИА Новости, 14.02.2024
ГД рассмотрит проект о противодействии распространению треш-стримов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД в четверг в первом чтении рассмотрит законопроект о противодействии распространению треш-стримов, сообщили... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:09
2024-02-14T17:30
госдума рф
общество
вячеслав володин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_331:689:2747:2048_1920x0_80_0_0_1e25dd4c1d67d77bc24b75a8f8f924cd.jpg
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД в четверг в первом чтении рассмотрит законопроект о противодействии распространению треш-стримов, сообщили пресс-служба ГД журналистам."Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 15 февраля, в первом чтении рассмотрит проект закона о противодействии распространению треш-стримов. Об этом по итогам заседания Совета Госдумы сообщил председатель ГД Вячеслав Володин", - рассказали в пресс-службе.Это третья инициатива из пакета законопроектов о запрете треш-стримов, напомнили в Думе со ссылкой на Володина."Речь идет об изменениях в федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять противоправный контент", - сказал Володин.Он напомнил, что ранее депутаты приняли в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, предусматривающие, в том числе, штрафы до 700 тысяч рублей и усиление уголовной ответственности за онлайн трансляцию совершения преступления."Все три законопроекта - ответ на многочисленные обращения граждан. Люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе. Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь", - подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20240213/tresh-strim-1927145780.html
https://ria.ru/20231229/prigovor-1919010195.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_499:579:2457:2048_1920x0_80_0_0_4aac2d8b5eac11be4053b6e81bbcd994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество, вячеслав володин
Госдума РФ, Общество, Вячеслав Володин
ГД рассмотрит проект о противодействии распространению треш-стримов

ГД рассмотрит проект о противодействии распространению треш-стримов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД в четверг в первом чтении рассмотрит законопроект о противодействии распространению треш-стримов, сообщили пресс-служба ГД журналистам.
«
"Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 15 февраля, в первом чтении рассмотрит проект закона о противодействии распространению треш-стримов. Об этом по итогам заседания Совета Госдумы сообщил председатель ГД Вячеслав Володин", - рассказали в пресс-службе.
Задержание треш-стримера, который публиковал видео с избиением людей - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
В Ярославской области задержали треш-стримера, избивавшего людей на видео
13 февраля, 17:42
Это третья инициатива из пакета законопроектов о запрете треш-стримов, напомнили в Думе со ссылкой на Володина.
"Речь идет об изменениях в федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять противоправный контент", - сказал Володин.
Он напомнил, что ранее депутаты приняли в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, предусматривающие, в том числе, штрафы до 700 тысяч рублей и усиление уголовной ответственности за онлайн трансляцию совершения преступления.
"Все три законопроекта - ответ на многочисленные обращения граждан. Люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе. Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь", - подчеркнул Володин.
Кадр со стрима Даши Корейки и Хилми Форкса
Защита треш-блогера Хилми Форкса обжаловала приговор
29 декабря 2023, 16:16
 
Госдума РФОбществоВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала