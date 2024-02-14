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СМИ узнали, почему сенатор Грэм проголосовал против пакета помощи Украине - РИА Новости, 14.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:15 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/golosovanie-1927450011.html
СМИ узнали, почему сенатор Грэм проголосовал против пакета помощи Украине
СМИ узнали, почему сенатор Грэм проголосовал против пакета помощи Украине - РИА Новости, 14.02.2024
СМИ узнали, почему сенатор Грэм проголосовал против пакета помощи Украине
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, долгое время поддерживающий выделение помощи Киеву и придерживающийся антироссийской позиции, переменил свое... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T22:15
2024-02-14T22:15
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сша
россия
линдси грэм
нато
дональд трамп
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, долгое время поддерживающий выделение помощи Киеву и придерживающийся антироссийской позиции, переменил свое отношение и проголосовал против выделения пакета помощи Украине размером в 60 миллиардов долларов под влиянием экс-президента США Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post. Как подчеркивает издание, в мае 2023 года Грэм посещал Киев, где встречался с Владимиром Зеленским, а затем призывал президента США Джо Байдена сделать больше в плане оказания помощи Украине. "Я говорил с президентом Трампом сегодня, и он категорически против этого пакета", - приводит издание слова Грэма, которые он сказал в сенате перед голосованием о выделении помощи. Газета подчеркивает, что он неоднократно голосовал против нового пакета. Как считает Washington Post, перемена во мнении Грэма свидетельствует, что даже самые ярые сторонники вмешательства в зарубежную политику попали под влияние более изоляционистских настроений в Республиканской партии, к которой относится и сам Трамп. При этом ранее Грэм выступал с критикой экс-президента в то время, когда тот еще руководил государством, пишет издание. Газета отмечает со ссылкой на источники, что риторика Грэма по поводу помощи Украине изменилась после встречи с Трампом во Флориде в середине января. По данным издания, перемены в поведении Грэма породили слухи, что он может стремиться занять пост в администрации Трампа в случае его переизбрания. Другие слухи связывают их с настроениями в Республиканской партии касательно Украины. "Выступать против Трампа (по поводу Украины) прямо сейчас – это смертный приговор", - сказал газете неназванный сенатор-республиканец. Ранее Грэм поддержал предложение Трампа прекратить безвозмездно предоставлять помощь Вашингтона иностранным государствам, превратив такую помощь в кредитные займы. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240214/ukraina-1927428451.html
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украина, в мире, сша, россия, линдси грэм, нато, дональд трамп, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, США, Россия, Линдси Грэм, НАТО, Дональд Трамп, Сергей Лавров
СМИ узнали, почему сенатор Грэм проголосовал против пакета помощи Украине

WP: сенатор Грэм проголосовал против пакета помощи Украине под влиянием Трампа

© AP Photo / Josh ReynoldsАмериканский сенатор Линдси Грэм
Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Josh Reynolds
Американский сенатор Линдси Грэм. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, долгое время поддерживающий выделение помощи Киеву и придерживающийся антироссийской позиции, переменил свое отношение и проголосовал против выделения пакета помощи Украине размером в 60 миллиардов долларов под влиянием экс-президента США Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post.
Как подчеркивает издание, в мае 2023 года Грэм посещал Киев, где встречался с Владимиром Зеленским, а затем призывал президента США Джо Байдена сделать больше в плане оказания помощи Украине.
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"Я говорил с президентом Трампом сегодня, и он категорически против этого пакета", - приводит издание слова Грэма, которые он сказал в сенате перед голосованием о выделении помощи. Газета подчеркивает, что он неоднократно голосовал против нового пакета.
Как считает Washington Post, перемена во мнении Грэма свидетельствует, что даже самые ярые сторонники вмешательства в зарубежную политику попали под влияние более изоляционистских настроений в Республиканской партии, к которой относится и сам Трамп. При этом ранее Грэм выступал с критикой экс-президента в то время, когда тот еще руководил государством, пишет издание.
Газета отмечает со ссылкой на источники, что риторика Грэма по поводу помощи Украине изменилась после встречи с Трампом во Флориде в середине января.
По данным издания, перемены в поведении Грэма породили слухи, что он может стремиться занять пост в администрации Трампа в случае его переизбрания. Другие слухи связывают их с настроениями в Республиканской партии касательно Украины. "Выступать против Трампа (по поводу Украины) прямо сейчас – это смертный приговор", - сказал газете неназванный сенатор-республиканец.
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Ранее Грэм поддержал предложение Трампа прекратить безвозмездно предоставлять помощь Вашингтона иностранным государствам, превратив такую помощь в кредитные займы.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Джонсон: палату представителей не принудят к принятию проекта помощи Киеву
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСШАРоссияЛиндси ГрэмНАТОДональд ТрампСергей Лавров
 
 
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