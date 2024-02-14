https://ria.ru/20240214/gidy-1927382213.html

Русское географическое сообщество назвало лучших гидов России

Русское географическое сообщество назвало лучших гидов России - РИА Новости, 14.02.2024

Русское географическое сообщество назвало лучших гидов России

Русское географическое общество подвело итоги конкурса "Лучший гид России", который прошел в пятый раз, сообщает пресс-служба РГО. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:29

2024-02-14T17:29

2024-02-14T17:29

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Русское географическое общество подвело итоги конкурса "Лучший гид России", который прошел в пятый раз, сообщает пресс-служба РГО.Свои заявки на конкурс могли подать как профессиональные гиды, так и любители: взрослые и дети старше 12 лет. Участники должны были направить двухминутный видеоролик, снятый в России и на русском языке, о культурной, музейной или природной достопримечательности. Всего на юбилейный конкурс "Лучший гид России" было прислано рекордное количество работ – 1100 роликов из 85 регионов России."Первое, на что мы обращали внимание, — достоверность информации. Если у членов жюри возникали сомнения, мы призывали на помощь наших экспертов, географов и историков. Далее – креативность. В своем рассказе нужно было чем-то зацепить наше внимание, и в этом случае большое значение имеют первые 15 секунд видеоролика", – сказала советник Президента РГО по информационной политике, телеведущая, член жюри конкурса "Лучший гид России" Анастасия Чернобровина.Древняя кирха в Калининградской области, соляное озеро Эльтон, уникальные экспонаты Музея Фаберже, обязательные к посещению места Тамбова и даже канализация Москвы – вот лишь часть мест, о которых рассказали участники конкурса.В номинации "Лучший гид. Город" победил Константин Аверин из Правдинска. Второе и третье места заняли Вероника Акимова из Твери и Екатерина Суртаева из Москвы. Спецприз от жюри получил пермяу Евгения Слободян.Лучшим гидом в сфере экотуризма был признан Ярослав Жирков из Москвы. Второе место занял Владимир Сидоров (Каменск-Уральский), третье - Василий Ящук (Красноярск). Житель Петербурга Виталий Власов получил спецприз от жюри.В номинации "Лучший гид. Музей" первое место заняла жительница Петербурга Александра Шарафеева, второе - Надежда Вересокина из Новороссийска. Третье место разделили москвичка Евгения Оленина и Маргарита Метлякова Воткинска.Лучшим гастрономическим гидом стал Павел Бойко из Кисловодска, второе место заняла Мария Деринова из Калуги. Третье место разделили Андрей Лукьянов (Уфа) и Ольга Морозова (Торжок).В номинация "Лучший гид. До 18 лет" победил Андрей Солнцев (Тамбов), второе место заняли Алиса Доронина (Звенигород) и Полина Копейкина (Санкт-Петербург). На третьем месте сразу три гида: Арина Попова (Дудинка), Тимофей Осока (Славгород) и Абумуслим Абиев (Дербент). Спецприз от жюри получила Ева Малова из Донецка.Также члены жюри в данной номинации отметили проект "Прогулки по Павлову", авторами которого выступили Арсений Соболев, Матвей Мартьянов, Антонина Королева.Победители взрослых номинаций получат приз в размере 100 тысяч рублей. Юные гиды смогут отправиться в путешествие по России и познакомиться с новыми местами.

https://ria.ru/20220126/puteshestviya-1769392317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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