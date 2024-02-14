https://ria.ru/20240214/germaniya-1927426155.html
Российский посол призвал немецкое СМИ удалить призыв "уничтожить" Путина
Российский посол призвал немецкое СМИ удалить призыв "уничтожить" Путина - РИА Новости, 14.02.2024
Российский посол призвал немецкое СМИ удалить призыв "уничтожить" Путина
Посол России в Берлине Сергей Нечаев призвал немецкий новостной портал N-tv удалить и дистанцироваться от призыва "уничтожить" президента РФ Владимира Путина в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:24
2024-02-14T19:24
2024-02-14T19:24
в мире
сергей нечаев (дипломат)
россия
леонид волков
фонд борьбы с коррупцией
германия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:346:2048:1498_1920x0_80_0_0_259304a5b37a7fdd29f69c34a6250a89.jpg
БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Посол России в Берлине Сергей Нечаев призвал немецкий новостной портал N-tv удалить и дистанцироваться от призыва "уничтожить" президента РФ Владимира Путина в интервью с экс-главой штабов ФБК* Леонидом Волковым**. "Призываем вас публично дистанцироваться от противоправных высказываний Волкова и удалить соответствующий контент", - написал посол в обращении к главному редактору портала Тильману Аретцу, которое было также опубликовано на сайте посольства. По словам Нечаева, в интервью, которое вышло 10 февраля, содержатся многочисленные искажения, лживые домыслы и нецензурные оскорбления. "Нам глубоко безразлично мнение обиженных маргиналов, весь смысл существования которых заключается в воспроизводстве ненависти к своей стране. Дело в другом: в конце разговора Волков** прямо призывает к "уничтожению" президента Российской Федерации. Это переходит все мыслимые границы и является вопиющим злоупотреблением свободой слова", - подчеркнул Нечаев. Посол выразил свое неприятие и возмущение тем, что немецкое СМИ предоставило площадку для публичного распространения противоправных, "террористических по своей сути" заявлений и даже вынесло их в заглавие без каких-либо оговорок. "Выражаем надежду, что в будущем ваши журналисты будут тщательнее подходить к содержанию публикуемых материалов", - добавил он.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html
https://ria.ru/20230417/statya-1865907042.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:241:2048:1777_1920x0_80_0_0_337977df87c2c7a22771704e19e5ab26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей нечаев (дипломат), россия, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией, германия, владимир путин
В мире, Сергей Нечаев (дипломат), Россия, Леонид Волков, Фонд борьбы с коррупцией, Германия, Владимир Путин
Российский посол призвал немецкое СМИ удалить призыв "уничтожить" Путина
Посол призвал немецкое СМИ дистанцироваться от призыва "уничтожить" Путина
БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости.
Посол России в Берлине Сергей Нечаев призвал
немецкий новостной портал N-tv удалить и дистанцироваться от призыва "уничтожить" президента РФ Владимира Путина в интервью с экс-главой штабов ФБК* Леонидом Волковым**.
"Призываем вас публично дистанцироваться от противоправных высказываний Волкова и удалить соответствующий контент", - написал посол в обращении к главному редактору портала Тильману Аретцу, которое было также опубликовано на сайте посольства. По словам Нечаева, в интервью, которое вышло 10 февраля, содержатся многочисленные искажения, лживые домыслы и нецензурные оскорбления.
"Он поплатится": президент США обьявил вендетту Владимиру Путину
"Нам глубоко безразлично мнение обиженных маргиналов, весь смысл существования которых заключается в воспроизводстве ненависти к своей стране. Дело в другом: в конце разговора Волков** прямо призывает к "уничтожению" президента Российской Федерации. Это переходит все мыслимые границы и является вопиющим злоупотреблением свободой слова", - подчеркнул Нечаев.
Посол выразил свое неприятие и возмущение тем, что немецкое СМИ предоставило площадку для публичного распространения противоправных, "террористических по своей сути" заявлений и даже вынесло их в заглавие без каких-либо оговорок.
"Выражаем надежду, что в будущем ваши журналисты будут тщательнее подходить к содержанию публикуемых материалов", - добавил он.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Посол России в ФРГ осудил статью издания Welt с призывом к убийству Путина