https://ria.ru/20240214/germaniya-1927426155.html

Российский посол призвал немецкое СМИ удалить призыв "уничтожить" Путина

Российский посол призвал немецкое СМИ удалить призыв "уничтожить" Путина - РИА Новости, 14.02.2024

Российский посол призвал немецкое СМИ удалить призыв "уничтожить" Путина

Посол России в Берлине Сергей Нечаев призвал немецкий новостной портал N-tv удалить и дистанцироваться от призыва "уничтожить" президента РФ Владимира Путина в... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:24

2024-02-14T19:24

2024-02-14T19:24

в мире

сергей нечаев (дипломат)

россия

леонид волков

фонд борьбы с коррупцией

германия

владимир путин

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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Посол России в Берлине Сергей Нечаев призвал немецкий новостной портал N-tv удалить и дистанцироваться от призыва "уничтожить" президента РФ Владимира Путина в интервью с экс-главой штабов ФБК* Леонидом Волковым**. "Призываем вас публично дистанцироваться от противоправных высказываний Волкова и удалить соответствующий контент", - написал посол в обращении к главному редактору портала Тильману Аретцу, которое было также опубликовано на сайте посольства. По словам Нечаева, в интервью, которое вышло 10 февраля, содержатся многочисленные искажения, лживые домыслы и нецензурные оскорбления. "Нам глубоко безразлично мнение обиженных маргиналов, весь смысл существования которых заключается в воспроизводстве ненависти к своей стране. Дело в другом: в конце разговора Волков** прямо призывает к "уничтожению" президента Российской Федерации. Это переходит все мыслимые границы и является вопиющим злоупотреблением свободой слова", - подчеркнул Нечаев. Посол выразил свое неприятие и возмущение тем, что немецкое СМИ предоставило площадку для публичного распространения противоправных, "террористических по своей сути" заявлений и даже вынесло их в заглавие без каких-либо оговорок. "Выражаем надежду, что в будущем ваши журналисты будут тщательнее подходить к содержанию публикуемых материалов", - добавил он.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html

https://ria.ru/20230417/statya-1865907042.html

россия

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сергей нечаев (дипломат), россия, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией, германия, владимир путин