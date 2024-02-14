https://ria.ru/20240214/gepatit-1927396949.html

Путин поручил до 2030 года снизить до минимума заболеваемость гепатитом C

Путин поручил до 2030 года снизить до минимума заболеваемость гепатитом C - РИА Новости, 14.02.2024

Путин поручил до 2030 года снизить до минимума заболеваемость гепатитом C

Надо снизить до минимума заболеваемость гепатитом С в России до конца десятилетия, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:41

2024-02-14T17:41

2024-02-14T17:52

общество

россия

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Надо снизить до минимума заболеваемость гепатитом С в России до конца десятилетия, сообщил президент России Владимир Путин."До конца десятилетия нужно снизить до минимума заболеваемость гепатитом С. Именно на это направлена наша специальная программа, реализацию которой мы начали в прошлом году", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20230808/nauka-1887933754.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, здоровье - общество, владимир путин