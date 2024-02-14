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Путин поручил до 2030 года снизить до минимума заболеваемость гепатитом C - РИА Новости, 14.02.2024
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17:41 14.02.2024 (обновлено: 17:52 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/gepatit-1927396949.html
Путин поручил до 2030 года снизить до минимума заболеваемость гепатитом C
Путин поручил до 2030 года снизить до минимума заболеваемость гепатитом C - РИА Новости, 14.02.2024
Путин поручил до 2030 года снизить до минимума заболеваемость гепатитом C
Надо снизить до минимума заболеваемость гепатитом С в России до конца десятилетия, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:41
2024-02-14T17:52
общество
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Надо снизить до минимума заболеваемость гепатитом С в России до конца десятилетия, сообщил президент России Владимир Путин."До конца десятилетия нужно снизить до минимума заболеваемость гепатитом С. Именно на это направлена наша специальная программа, реализацию которой мы начали в прошлом году", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий.
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общество, россия, здоровье - общество, владимир путин
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Владимир Путин
Путин поручил до 2030 года снизить до минимума заболеваемость гепатитом C

Путин поручил к концу десятилетия снизить до минимума заболеваемость гепатитом C

© РИА Новости / Александр КряжевАнализы на гепатит
Анализы на гепатит - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Анализы на гепатит. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Надо снизить до минимума заболеваемость гепатитом С в России до конца десятилетия, сообщил президент России Владимир Путин.
"До конца десятилетия нужно снизить до минимума заболеваемость гепатитом С. Именно на это направлена наша специальная программа, реализацию которой мы начали в прошлом году", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий.
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