https://ria.ru/20240214/gepatit-1927396949.html
Путин поручил до 2030 года снизить до минимума заболеваемость гепатитом C
Путин поручил до 2030 года снизить до минимума заболеваемость гепатитом C - РИА Новости, 14.02.2024
Путин поручил до 2030 года снизить до минимума заболеваемость гепатитом C
Надо снизить до минимума заболеваемость гепатитом С в России до конца десятилетия, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:41
2024-02-14T17:41
2024-02-14T17:52
общество
россия
здоровье - общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/36/1549223642_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_b2d19d22c70943d41070df7c7745e03f.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Надо снизить до минимума заболеваемость гепатитом С в России до конца десятилетия, сообщил президент России Владимир Путин."До конца десятилетия нужно снизить до минимума заболеваемость гепатитом С. Именно на это направлена наша специальная программа, реализацию которой мы начали в прошлом году", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20230808/nauka-1887933754.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/36/1549223642_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_c67fbc613fa5eed2c18c113a24e363d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество, владимир путин
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Владимир Путин
Путин поручил до 2030 года снизить до минимума заболеваемость гепатитом C
Путин поручил к концу десятилетия снизить до минимума заболеваемость гепатитом C
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Надо снизить до минимума заболеваемость гепатитом С в России до конца десятилетия, сообщил президент России Владимир Путин.
"До конца десятилетия нужно снизить до минимума заболеваемость гепатитом С. Именно на это направлена наша специальная программа, реализацию которой мы начали в прошлом году", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий.
"Ласковый убийца". Почему гепатит С перестали так называть