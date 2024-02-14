https://ria.ru/20240214/gaz-1927308224.html

Беларусь и РФ при создании рынка газа нашли решения чувствительных вопросов

Беларусь и РФ при создании рынка газа нашли решения чувствительных вопросов - РИА Новости, 14.02.2024

Беларусь и РФ при создании рынка газа нашли решения чувствительных вопросов

Белоруссия и РФ при формировании общего рынка природного газа нашли решения по наиболее чувствительным вопросам, затрагивающим национальные интересы, заявил... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:06

2024-02-14T13:06

2024-02-14T13:06

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

витебск

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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Белоруссия и РФ при формировании общего рынка природного газа нашли решения по наиболее чувствительным вопросам, затрагивающим национальные интересы, заявил глава минэнерго республики Виктор Каранкевич. "На уровне правительств и профильных министерств были найдены развязки, в том числе по наиболее чувствительным, затрагивающим национальные интересы вопросам", - сказал министр на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по энергетике в Витебске. Его слова приводит пресс-служба белорусского минэнерго в Telegram-канале. Каранкевич сообщил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми главами двух государств, определены ценовые условия по поставкам российского природного газа в республику на период с 2023 по 2025 годы включительно. "Цена на газ для Беларуси достаточно комфортная на данном этапе формирования объединенного рынка газа Союзного государства", - отметил глава минэнерго. По его словам, с российскими коллегами у Минска "есть взаимопонимание по вопросам дальнейшего развития интеграционных процессов в газовой сфере". "Основная задача на предстоящий период - согласование принципов работы объединенного рынка газа с целью дальнейшего сближения ценовых условий, условий хозяйствования для субъектов двух стран и перевода достигнутых договоренностей в практическую плоскость реализации", - сообщил Каранкевич.

https://ria.ru/20240209/proekt-1926429853.html

белоруссия

россия

витебск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, витебск