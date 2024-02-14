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Беларусь и РФ при создании рынка газа нашли решения чувствительных вопросов - РИА Новости, 14.02.2024
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13:06 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/gaz-1927308224.html
Беларусь и РФ при создании рынка газа нашли решения чувствительных вопросов
Беларусь и РФ при создании рынка газа нашли решения чувствительных вопросов - РИА Новости, 14.02.2024
Беларусь и РФ при создании рынка газа нашли решения чувствительных вопросов
Белоруссия и РФ при формировании общего рынка природного газа нашли решения по наиболее чувствительным вопросам, затрагивающим национальные интересы, заявил... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:06
2024-02-14T13:06
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
витебск
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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Белоруссия и РФ при формировании общего рынка природного газа нашли решения по наиболее чувствительным вопросам, затрагивающим национальные интересы, заявил глава минэнерго республики Виктор Каранкевич. "На уровне правительств и профильных министерств были найдены развязки, в том числе по наиболее чувствительным, затрагивающим национальные интересы вопросам", - сказал министр на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по энергетике в Витебске. Его слова приводит пресс-служба белорусского минэнерго в Telegram-канале. Каранкевич сообщил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми главами двух государств, определены ценовые условия по поставкам российского природного газа в республику на период с 2023 по 2025 годы включительно. "Цена на газ для Беларуси достаточно комфортная на данном этапе формирования объединенного рынка газа Союзного государства", - отметил глава минэнерго. По его словам, с российскими коллегами у Минска "есть взаимопонимание по вопросам дальнейшего развития интеграционных процессов в газовой сфере". "Основная задача на предстоящий период - согласование принципов работы объединенного рынка газа с целью дальнейшего сближения ценовых условий, условий хозяйствования для субъектов двух стран и перевода достигнутых договоренностей в практическую плоскость реализации", - сообщил Каранкевич.
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белоруссия, россия, витебск
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Витебск

Беларусь и РФ при создании рынка газа нашли решения чувствительных вопросов

© Фото : пресс-служба минэнерго БелоруссииБелоруссия и РФ при создании рынка газа нашли решения чувствительных вопросов
Белоруссия и РФ при создании рынка газа нашли решения чувствительных вопросов - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : пресс-служба минэнерго Белоруссии
Белоруссия и РФ при создании рынка газа нашли решения чувствительных вопросов
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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Белоруссия и РФ при формировании общего рынка природного газа нашли решения по наиболее чувствительным вопросам, затрагивающим национальные интересы, заявил глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
"На уровне правительств и профильных министерств были найдены развязки, в том числе по наиболее чувствительным, затрагивающим национальные интересы вопросам", - сказал министр на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по энергетике в Витебске. Его слова приводит пресс-служба белорусского минэнерго в Telegram-канале.
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Каранкевич сообщил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми главами двух государств, определены ценовые условия по поставкам российского природного газа в республику на период с 2023 по 2025 годы включительно. "Цена на газ для Беларуси достаточно комфортная на данном этапе формирования объединенного рынка газа Союзного государства", - отметил глава минэнерго.
По его словам, с российскими коллегами у Минска "есть взаимопонимание по вопросам дальнейшего развития интеграционных процессов в газовой сфере". "Основная задача на предстоящий период - согласование принципов работы объединенного рынка газа с целью дальнейшего сближения ценовых условий, условий хозяйствования для субъектов двух стран и перевода достигнутых договоренностей в практическую плоскость реализации", - сообщил Каранкевич.
 
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