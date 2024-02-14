https://ria.ru/20240214/forum-1927296542.html

Медведев и Лавров выступят на форуме "За свободу наций!"

Медведев и Лавров выступят на форуме "За свободу наций!" - РИА Новости, 14.02.2024

Медведев и Лавров выступят на форуме "За свободу наций!"

Пленарное заседание форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма состоится 16 февраля, на нем запланированы выступления председателя... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:17

2024-02-14T12:17

2024-02-14T12:17

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пленарное заседание форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма состоится 16 февраля, на нем запланированы выступления председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщил первый заместитель председателя оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета ЕР по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов. "Пленарное заседание будет открываться 16 февраля в Москве. В рамках этого пленарного заседания у нас будет несколько частей отдельных. На открытии выступит председатель нашей партии, председатель оргкомитета Дмитрий Анатольевич Медведев. В рамках пленарного заседания запланировано выступление и министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова", - рассказал Климов на брифинге о проведении 15-17 февраля в Москве учредительного заседания международного межпартийного Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!". В составе оргкомитета форума по борьбе с неоколониализмом 22 человека, 18 из них - иностранные граждане. "Руководители всех делегаций, по нашему представлению, получат возможность выступить в рамках пленарного заседания", - добавил сенатор.

https://ria.ru/20240208/relokanty-1926242138.html

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Дарья Буймова

политика, москва, россия, дмитрий медведев, сергей лавров, андрей климов, единая россия