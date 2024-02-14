https://ria.ru/20240214/forum-1927296542.html
Медведев и Лавров выступят на форуме "За свободу наций!"
Медведев и Лавров выступят на форуме "За свободу наций!" - РИА Новости, 14.02.2024
Медведев и Лавров выступят на форуме "За свободу наций!"
Пленарное заседание форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма состоится 16 февраля, на нем запланированы выступления председателя... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:17
2024-02-14T12:17
2024-02-14T12:17
политика
москва
россия
дмитрий медведев
сергей лавров
андрей климов
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916361018_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_9c9664c0cd551bac92ea723b579997cd.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пленарное заседание форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма состоится 16 февраля, на нем запланированы выступления председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщил первый заместитель председателя оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета ЕР по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов. "Пленарное заседание будет открываться 16 февраля в Москве. В рамках этого пленарного заседания у нас будет несколько частей отдельных. На открытии выступит председатель нашей партии, председатель оргкомитета Дмитрий Анатольевич Медведев. В рамках пленарного заседания запланировано выступление и министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова", - рассказал Климов на брифинге о проведении 15-17 февраля в Москве учредительного заседания международного межпартийного Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!". В составе оргкомитета форума по борьбе с неоколониализмом 22 человека, 18 из них - иностранные граждане. "Руководители всех делегаций, по нашему представлению, получат возможность выступить в рамках пленарного заседания", - добавил сенатор.
https://ria.ru/20240208/relokanty-1926242138.html
https://ria.ru/20240116/chernoe_more-1921538813.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916361018_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_3dc8e476833a044ca63a805ec0a29431.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, дмитрий медведев, сергей лавров, андрей климов, единая россия
Политика, Москва, Россия, Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Андрей Климов, Единая Россия
Медведев и Лавров выступят на форуме "За свободу наций!"
Медведев и Лавров выступят на форуме "За свободу наций!" 16 февраля
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пленарное заседание форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма состоится 16 февраля, на нем запланированы выступления председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщил первый заместитель председателя оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета ЕР по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов.
"Пленарное заседание будет открываться 16 февраля в Москве
. В рамках этого пленарного заседания у нас будет несколько частей отдельных. На открытии выступит председатель нашей партии, председатель оргкомитета Дмитрий Анатольевич Медведев. В рамках пленарного заседания запланировано выступление и министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова", - рассказал Климов на брифинге о проведении 15-17 февраля в Москве учредительного заседания международного межпартийного Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!".
Климов: Запад хочет использовать релокантов для антироссийской деятельности
В составе оргкомитета форума по борьбе с неоколониализмом 22 человека, 18 из них - иностранные граждане.
"Руководители всех делегаций, по нашему представлению, получат возможность выступить в рамках пленарного заседания", - добавил сенатор.
Сенатор Климов прокомментировал идею ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море