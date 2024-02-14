https://ria.ru/20240214/fok-1927400544.html
Путин призвал существенно расширить программу строительства ФОК в регионах
Путин призвал существенно расширить программу строительства ФОК в регионах - РИА Новости, 14.02.2024
Путин призвал существенно расширить программу строительства ФОК в регионах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в регионах планируется существенно расширить программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:52
2024-02-14T17:52
2024-02-14T18:06
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в регионах планируется существенно расширить программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах."Безусловно, будем и дальше поддерживать стремление людей в любом возрасте сохранять свою физическую форму, заниматься спортом, вести активный образ жизни. И в этой связи планируем существенно расширить программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в наших городах и населенных пунктах. И делать занятия физической культурой и спортом, и обязательно нужно делать его доступным для граждан", - сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин призвал существенно расширить программу строительства ФОК в регионах
Путин призвал существенно расширить программу строительства ФОК в регионах
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в регионах планируется существенно расширить программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах.
"Безусловно, будем и дальше поддерживать стремление людей в любом возрасте сохранять свою физическую форму, заниматься спортом, вести активный образ жизни. И в этой связи планируем существенно расширить программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в наших городах и населенных пунктах. И делать занятия физической культурой и спортом, и обязательно нужно делать его доступным для граждан", - сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
Более 140 спортсменов поучаствовали в соревнованиях по фехтованию в Химках