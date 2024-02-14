https://ria.ru/20240214/fok-1927400544.html

Путин призвал существенно расширить программу строительства ФОК в регионах

Путин призвал существенно расширить программу строительства ФОК в регионах - РИА Новости, 14.02.2024

Путин призвал существенно расширить программу строительства ФОК в регионах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в регионах планируется существенно расширить программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:52

2024-02-14T17:52

2024-02-14T18:06

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в регионах планируется существенно расширить программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах."Безусловно, будем и дальше поддерживать стремление людей в любом возрасте сохранять свою физическую форму, заниматься спортом, вести активный образ жизни. И в этой связи планируем существенно расширить программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в наших городах и населенных пунктах. И делать занятия физической культурой и спортом, и обязательно нужно делать его доступным для граждан", - сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20231107/fekhtovanie-1908030567.html

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владимир путин, общество, россия