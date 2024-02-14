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"Лед 3": в прокат вышло продолжение знаменитой киноистории - РИА Новости, 14.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 14.02.2024 (обновлено: 13:06 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/filmled-1926836030.html
"Лед 3": в прокат вышло продолжение знаменитой киноистории
"Лед 3": в прокат вышло продолжение знаменитой киноистории - РИА Новости, 14.02.2024
"Лед 3": в прокат вышло продолжение знаменитой киноистории
В День всех влюбленных в прокат выходит третья часть одной из самых романтичных отечественных кинофраншиз — "Лед". Какие герои появятся на экране и ждать ли... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T08:00
2024-02-14T13:06
культура
кино и сериалы
александр петров (актер)
мария аронова
байкал
что посмотреть
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Анастасия Силкина. В День всех влюбленных в прокат выходит третья часть одной из самых романтичных отечественных кинофраншиз — "Лед". Какие герои появятся на экране и ждать ли продолжения — в материале РИА Новости.Мечта по наследствуПосле Олега Трофима и Жоры Крыжовникова в режиссерское кресло "Льда" сел Юрий Хмельницкий. Это его дебют в большом кино. &quot;Предыдущие части, безусловно, послужили для меня фундаментом. Правила мира уже существовали, поэтому я относился к ним с должным трепетом, — подчеркивает он. — Моя основная задача — внятно и доступно рассказать историю любимых героев, не испортить, не исказить. Я старался не самовыражаться через вполне себе самостоятельных персонажей. Новыми станут события, препятствия, обстоятельства&quot;.На экране вновь хоккеист Саша Горин (Александр Петров). Надя-младшая (Анна Савранская), несмотря на опасения отца, видит себя фигуристкой. Она мечтает о "Кубке льда" — как когда-то ее мама. И ей помогает тренер Ирина Шаталина в исполнении Марии Ароновой.&quot;История &quot;Льда&quot; очень органична — как будто сама себя рассказывает. Для меня &quot;Лед 3&quot; — о том, что все в жизни циклично и идет вперед: люди взрослеют, дети вырастают, возникают новые испытания&quot;, — говорит Александр Петров.Повзрослевшая Надя знакомится с хоккеистом Сергеем Орловым (Степан Белозеров), вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств молодого человека и стремится разлучить пару.&quot;В этом фильме есть ключ — как перестать бояться за себя и других и почему нужно это сделать&quot;, — отмечает Анна Савранская.Музыка их связалаНе обошлось и без музыкальных номеров, уже полюбившихся зрителям "Льда".&quot;Мы старались, чтобы это было продолжением актерского существования в кадре, насыщали их событиями. Это часть истории, а не украшение&quot;, — поясняет Юрий Хмельницкий.Именно музыка запомнилась новичку каста Степану Белозерову.&quot;До съемок я смотрел только &quot;Лед 2&quot;. Фильм произвел на меня впечатление. Я люблю музыку. Мне очень понравился номер, в котором маленькая Надя Горина в исполнении Виты Корниенко исполняет песню &quot;Нас не догонят&quot;, — рассказывает он.Анна Савранская до приглашения в проект вовсе не видела предыдущие части фильма.&quot;На первые пробы меня вызвали довольно срочно. Сообщили, что там будут музыкальные номера, и это меня безумно вдохновило — я обожаю все, что связано с музыкой и танцами! А потом посмотрела &quot;Лед&quot;, &quot;Лед 2&quot; и еще больше вдохновилась, конечно&quot;, — признается актриса.Встать на коньки с нуляВ кадре зрители опять увидят озеро Байкал.&quot;Отсмотрели весь западный берег от Листвянки до Ольхона, и, конечно, зимний Ольхон произвел большое впечатление, — вспоминает Юрий Хмельницкий. — Потом отправились в поселок Аршан — ради горных пейзажей Восточных Саян&quot;.Отвечая на вопрос о компьютерной графике, режиссер цитирует супервайзеров: "Фокусники не раскрывают своих секретов".&quot;Таких кадров достаточно много, но, надеюсь, зритель ничего не заметит&quot;, — добавляет он.Однако на коньках катаются по-настоящему — даже те, кто раньше этого не пробовал.&quot;Сложностей хватало, но труднее всего, конечно, — фигурное катание, — говорит Анна Савранская. — Я выросла на юге, для меня зима в Москве — уже испытание. До съемок на катке была от силы два-три раза и каталась в основном вдоль бортика, поэтому учиться пришлось с нуля. Четыре месяца тренировалась&quot;.&quot;Когда мы приступили к работе над фильмом, преследовало чувство, что я самозванец, что меня вот-вот разоблачат, — признается Степан Белозеров. — Я был настолько далек от хоккея, что мне казалось, будто всем это видно. Но много тренировался и в итоге втянулся&quot;.Стоит ли снимать продолжение ледяной истории? Все герои считают, что важно вовремя остановиться и третья часть станет прекрасным финалом проекта.
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Анастасия Силкина
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РИА Новости
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кино и сериалы, александр петров (актер), мария аронова, байкал, что посмотреть
Культура, Кино и сериалы, Александр Петров (актер), Мария Аронова, Байкал, что посмотреть
"Лед 3": в прокат вышло продолжение знаменитой киноистории

В прокат выходит продолжение кинофраншизы "Лед 3"

© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Съемки фильма "Лед 3"
Съемки фильма Лед 3 - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Анастасия Силкина. В День всех влюбленных в прокат выходит третья часть одной из самых романтичных отечественных кинофраншиз — "Лед". Какие герои появятся на экране и ждать ли продолжения — в материале РИА Новости.
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Съемки фильма "Лед 3"
Съемки фильма Лед 3 - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
Съемки фильма "Лед 3"

Мечта по наследству

После Олега Трофима и Жоры Крыжовникова в режиссерское кресло "Льда" сел Юрий Хмельницкий. Это его дебют в большом кино.
«

"Предыдущие части, безусловно, послужили для меня фундаментом. Правила мира уже существовали, поэтому я относился к ним с должным трепетом, — подчеркивает он. — Моя основная задача — внятно и доступно рассказать историю любимых героев, не испортить, не исказить. Я старался не самовыражаться через вполне себе самостоятельных персонажей. Новыми станут события, препятствия, обстоятельства".

© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Александр Петров вернулся к роли хоккеиста Саши Горина
Съемки фильма Лед 3 - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
Александр Петров вернулся к роли хоккеиста Саши Горина
На экране вновь хоккеист Саша Горин (Александр Петров). Надя-младшая (Анна Савранская), несмотря на опасения отца, видит себя фигуристкой. Она мечтает о "Кубке льда" — как когда-то ее мама. И ей помогает тренер Ирина Шаталина в исполнении Марии Ароновой.
«

"История "Льда" очень органична — как будто сама себя рассказывает. Для меня "Лед 3" — о том, что все в жизни циклично и идет вперед: люди взрослеют, дети вырастают, возникают новые испытания", — говорит Александр Петров.

© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"

Одной из центральных линий станет противостояние Горина и возлюбленного Нади-младшей Сергея

Съемки фильма Лед 3

Одной из центральных линий станет противостояние Горина и возлюбленного Нади-младшей Сергея

© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
1 из 3
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"

Александр Петров на съемках фильма "Лед 3"

Съемки фильма Лед 3

Александр Петров на съемках фильма "Лед 3"

© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
2 из 3
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"

Сергей Лавыгин на съемках фильма "Лед 3"

Съемки фильма Лед 3

Сергей Лавыгин на съемках фильма "Лед 3"

© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
3 из 3

Одной из центральных линий станет противостояние Горина и возлюбленного Нади-младшей Сергея

© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
1 из 3

Александр Петров на съемках фильма "Лед 3"

© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
2 из 3

Сергей Лавыгин на съемках фильма "Лед 3"

© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
3 из 3
Повзрослевшая Надя знакомится с хоккеистом Сергеем Орловым (Степан Белозеров), вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств молодого человека и стремится разлучить пару.
«

"В этом фильме есть ключ — как перестать бояться за себя и других и почему нужно это сделать", — отмечает Анна Савранская.

© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Анна Савранская в роли повзрослевшей Нади-младшей
Съемки фильма Лед 3 - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
Анна Савранская в роли повзрослевшей Нади-младшей

Музыка их связала

Не обошлось и без музыкальных номеров, уже полюбившихся зрителям "Льда".
«

"Мы старались, чтобы это было продолжением актерского существования в кадре, насыщали их событиями. Это часть истории, а не украшение", — поясняет Юрий Хмельницкий.

© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Степан Белозеров в роли Сергея Орлова
Съемки фильма Лед 3 - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
Степан Белозеров в роли Сергея Орлова
Именно музыка запомнилась новичку каста Степану Белозерову.
«

"До съемок я смотрел только "Лед 2". Фильм произвел на меня впечатление. Я люблю музыку. Мне очень понравился номер, в котором маленькая Надя Горина в исполнении Виты Корниенко исполняет песню "Нас не догонят", — рассказывает он.

© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Анна Савранская на съемках фильма "Лед 3"
Съемки фильма Лед 3 - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
Анна Савранская на съемках фильма "Лед 3"
Анна Савранская до приглашения в проект вовсе не видела предыдущие части фильма.
«

"На первые пробы меня вызвали довольно срочно. Сообщили, что там будут музыкальные номера, и это меня безумно вдохновило — я обожаю все, что связано с музыкой и танцами! А потом посмотрела "Лед", "Лед 2" и еще больше вдохновилась, конечно", — признается актриса.

Встать на коньки с нуля

В кадре зрители опять увидят озеро Байкал.
«

"Отсмотрели весь западный берег от Листвянки до Ольхона, и, конечно, зимний Ольхон произвел большое впечатление, — вспоминает Юрий Хмельницкий. — Потом отправились в поселок Аршан — ради горных пейзажей Восточных Саян".

© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Съемки фильма "Лед 3"
Съемки фильма Лед 3 - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
Съемки фильма "Лед 3"
Отвечая на вопрос о компьютерной графике, режиссер цитирует супервайзеров: "Фокусники не раскрывают своих секретов".
«

"Таких кадров достаточно много, но, надеюсь, зритель ничего не заметит", — добавляет он.

Однако на коньках катаются по-настоящему — даже те, кто раньше этого не пробовал.
«

"Сложностей хватало, но труднее всего, конечно, — фигурное катание, — говорит Анна Савранская. — Я выросла на юге, для меня зима в Москве — уже испытание. До съемок на катке была от силы два-три раза и каталась в основном вдоль бортика, поэтому учиться пришлось с нуля. Четыре месяца тренировалась".

© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Для съемок фильма "Лед 3" Анне Савранской пришлось встать на коньки
Съемки фильма Лед 3 - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
Для съемок фильма "Лед 3" Анне Савранской пришлось встать на коньки
«

"Когда мы приступили к работе над фильмом, преследовало чувство, что я самозванец, что меня вот-вот разоблачат, — признается Степан Белозеров. — Я был настолько далек от хоккея, что мне казалось, будто всем это видно. Но много тренировался и в итоге втянулся".

© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Степан Белозеров на съемках фильма "Лед 3"
Съемки фильма Лед 3 - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
Степан Белозеров на съемках фильма "Лед 3"
Стоит ли снимать продолжение ледяной истории? Все герои считают, что важно вовремя остановиться и третья часть станет прекрасным финалом проекта.
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