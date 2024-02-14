https://ria.ru/20240214/filmled-1926836030.html

"Лед 3": в прокат вышло продолжение знаменитой киноистории

"Лед 3": в прокат вышло продолжение знаменитой киноистории - РИА Новости, 14.02.2024

"Лед 3": в прокат вышло продолжение знаменитой киноистории

В День всех влюбленных в прокат выходит третья часть одной из самых романтичных отечественных кинофраншиз — "Лед". Какие герои появятся на экране и ждать ли... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T08:00

2024-02-14T08:00

2024-02-14T13:06

культура

кино и сериалы

александр петров (актер)

мария аронова

байкал

что посмотреть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926811017_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_7340d5e0de4524971d4e7e19d9f7a321.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Анастасия Силкина. В День всех влюбленных в прокат выходит третья часть одной из самых романтичных отечественных кинофраншиз — "Лед". Какие герои появятся на экране и ждать ли продолжения — в материале РИА Новости.Мечта по наследствуПосле Олега Трофима и Жоры Крыжовникова в режиссерское кресло "Льда" сел Юрий Хмельницкий. Это его дебют в большом кино. "Предыдущие части, безусловно, послужили для меня фундаментом. Правила мира уже существовали, поэтому я относился к ним с должным трепетом, — подчеркивает он. — Моя основная задача — внятно и доступно рассказать историю любимых героев, не испортить, не исказить. Я старался не самовыражаться через вполне себе самостоятельных персонажей. Новыми станут события, препятствия, обстоятельства".На экране вновь хоккеист Саша Горин (Александр Петров). Надя-младшая (Анна Савранская), несмотря на опасения отца, видит себя фигуристкой. Она мечтает о "Кубке льда" — как когда-то ее мама. И ей помогает тренер Ирина Шаталина в исполнении Марии Ароновой."История "Льда" очень органична — как будто сама себя рассказывает. Для меня "Лед 3" — о том, что все в жизни циклично и идет вперед: люди взрослеют, дети вырастают, возникают новые испытания", — говорит Александр Петров.Повзрослевшая Надя знакомится с хоккеистом Сергеем Орловым (Степан Белозеров), вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств молодого человека и стремится разлучить пару."В этом фильме есть ключ — как перестать бояться за себя и других и почему нужно это сделать", — отмечает Анна Савранская.Музыка их связалаНе обошлось и без музыкальных номеров, уже полюбившихся зрителям "Льда"."Мы старались, чтобы это было продолжением актерского существования в кадре, насыщали их событиями. Это часть истории, а не украшение", — поясняет Юрий Хмельницкий.Именно музыка запомнилась новичку каста Степану Белозерову."До съемок я смотрел только "Лед 2". Фильм произвел на меня впечатление. Я люблю музыку. Мне очень понравился номер, в котором маленькая Надя Горина в исполнении Виты Корниенко исполняет песню "Нас не догонят", — рассказывает он.Анна Савранская до приглашения в проект вовсе не видела предыдущие части фильма."На первые пробы меня вызвали довольно срочно. Сообщили, что там будут музыкальные номера, и это меня безумно вдохновило — я обожаю все, что связано с музыкой и танцами! А потом посмотрела "Лед", "Лед 2" и еще больше вдохновилась, конечно", — признается актриса.Встать на коньки с нуляВ кадре зрители опять увидят озеро Байкал."Отсмотрели весь западный берег от Листвянки до Ольхона, и, конечно, зимний Ольхон произвел большое впечатление, — вспоминает Юрий Хмельницкий. — Потом отправились в поселок Аршан — ради горных пейзажей Восточных Саян".Отвечая на вопрос о компьютерной графике, режиссер цитирует супервайзеров: "Фокусники не раскрывают своих секретов"."Таких кадров достаточно много, но, надеюсь, зритель ничего не заметит", — добавляет он.Однако на коньках катаются по-настоящему — даже те, кто раньше этого не пробовал."Сложностей хватало, но труднее всего, конечно, — фигурное катание, — говорит Анна Савранская. — Я выросла на юге, для меня зима в Москве — уже испытание. До съемок на катке была от силы два-три раза и каталась в основном вдоль бортика, поэтому учиться пришлось с нуля. Четыре месяца тренировалась"."Когда мы приступили к работе над фильмом, преследовало чувство, что я самозванец, что меня вот-вот разоблачат, — признается Степан Белозеров. — Я был настолько далек от хоккея, что мне казалось, будто всем это видно. Но много тренировался и в итоге втянулся".Стоит ли снимать продолжение ледяной истории? Все герои считают, что важно вовремя остановиться и третья часть станет прекрасным финалом проекта.

https://ria.ru/20240211/serial-1925723147.html

байкал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

кино и сериалы, александр петров (актер), мария аронова, байкал, что посмотреть