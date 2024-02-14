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На выставке "Россия" открылась новая фэшн-экспозиция "Культурный код"

На выставке "Россия" открылась новая фэшн-экспозиция "Культурный код" - РИА Новости, 14.02.2024

На выставке "Россия" открылась новая фэшн-экспозиция "Культурный код"

На Международной выставке-форуме "Россия" 13 февраля в зоне подиума "Модные бренды России. Эволюция русского стиля" открылась новая экспозиция "Культурный код", РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:25

2024-02-14T12:25

2024-02-14T12:25

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На Международной выставке-форуме "Россия" 13 февраля в зоне подиума "Модные бренды России. Эволюция русского стиля" открылась новая экспозиция "Культурный код", сообщает пресс-служба выставки-форума. На торжественном открытии собрались представители и эксперты модной индустрии страны, а также участники проекта — дизайнеры из Москвы и регионов. "Художественные промыслы и национальные орнаменты находят отражение в элементах одежды, они есть на каждой из этих нескольких десятков моделей. Это большая история и огромный труд людей, которые не только отшили то, что мы здесь видим, но еще и нашли эти узоры — во многих случаях в результате этнографических экспедиций", — приводит пресс-служба слова генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова. На экспозиции также представлены шедевры Дома моды Valentin Yudashkin, максимально наглядно отражающие культурный код страны. "Мы решили выставить вещи, которые мало кто видел. Это разные коллекции, начиная с 1993 года, у каждого платья — своя уникальная история. И над всеми этими вещами работали русские руки, и это и есть — наш русский культурный русский код. Сейчас повторить такое сложно. Но я думаю, что русское ремесло и наследие читается в коллекциях и других русских дизайнеров, оно всегда с нами", — отметила креативный директор Дома моды Valentin Yudashkin Галина Юдашкина. Смена экспозиции на подиуме "Модные бренды России. Эволюция русского стиля" выставки "Россия" происходит уже в третий раз. Автор проекта "Елки России", генеральный директор Fashion Hub Russia, президент Международной Ассоциации байеров Георгий Ростовщиков отметил высокое значение пространства "Универмаг" на выставке. "Благодаря проведенной работе я вижу, как меняется отношение к нашим народным промыслам, и лучшими подарками нашим зарубежным коллегам становятся не товары европейских брендов, а изделия из хохломы, посадские платки и так далее. Надеюсь, что новым шагом станет, в том числе переупаковка наших промыслов, и вот как раз в Универмаге "Россия" представлено огромное количество совершенно уникальной продукции и народных промыслов — той же керамики, от башкирской до алтайской, красноярские вазы", - сказал Ростовщиков. В свою очередь российский дизайнер Сергей Сысоев отметил, что в его работах заложен скрытый культурный код. "Я использую присущую русским национальным костюмам излишнюю декоративность. Она может быть выражена в приглушенных тонах, но это всегда много вышивки, аппликация, сочетание интересных фактур, очень много ручного труда. Все это в то же время позволяет вещам тиражироваться, поэтому моя торговая марка существует уже более 25 лет", — цитирует пресс-служба выставки Сысоева. На подиуме представлены не только "исторические", но и совсем молодые модели одежды. "Наша коллекция "Волшебный лес" создана этим летом и украшена ручным золотым шитьем с традиционными узорами, которые характерны для Поморья — это преимущественно растительные сказочные узоры: отсюда и название коллекции", — отметила гендиректор ООО "Золотая нить Поморья" (Республика Карелия) Наталья Лысенковская. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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Алёна Пава

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