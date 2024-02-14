https://ria.ru/20240214/fermery-1927318419.html
Испанские фермеры выбросили целый грузовик помидоров из Марокко
Испанские фермеры выбросили целый грузовик помидоров из Марокко - РИА Новости, 14.02.2024
Испанские фермеры выбросили целый грузовик помидоров из Марокко
Группа испанских фермеров остановила грузовик с помидорами черри из Марокко и разбросала груз по обочине дороги в знак протеста против кризисной ситуации в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:22
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2024-02-14T14:07
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МАДРИД, 14 фев - РИА Новости. Группа испанских фермеров остановила грузовик с помидорами черри из Марокко и разбросала груз по обочине дороги в знак протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, сообщает в среду газета Ideal. Инцидент произошел на служебной дороге на шоссе A-44 в провинции Гранада автономного сообщества Андалусия. В этом районе аграрии заблокировали автостраду, соединяющую Хаэн и Гранаду, в рамках несанкционированной акции протеста. Испанские фермеры на тракторах девятый день подряд блокируют дороги по всей стране. Около 400 фермеров по-прежнему перерывают движение на автомагистрали, соединяющей Испанию и Францию, а также доступ к порту Таррагоны, где они провели всю ночь. Кроме того, сельскохозяйственные организации и агропродовольственные кооперативы намерены блокировать пять дорог, ведущих к столице Андалусии Севилье и из нее. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и изменения европейской сельскохозяйственной политики. Согласно местным СМИ, на фоне нарастающего недовольства министр сельского хозяйства Испании Луис Планас собирается встретиться в четверг в Мадриде с представителями основных ассоциаций сектора и обсудить с ними возможные пути решения ситуации. Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящим во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в Испании, так и в других странах ЕС. Однако, по их мнению, ЕС продолжает заключать всё новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали остановить переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Европейской комиссии усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран. Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
https://ria.ru/20240213/fermery-1927117432.html
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в мире, испания, марокко, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Испания, Марокко, Евросоюз, Еврокомиссия
Испанские фермеры выбросили целый грузовик помидоров из Марокко
Ideal: испанские фермеры выбросили целый грузовик помидоров из Марокко
МАДРИД, 14 фев - РИА Новости.
Группа испанских фермеров остановила грузовик с помидорами черри из Марокко и разбросала груз по обочине дороги в знак протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, сообщает в среду газета Ideal
.
Инцидент произошел на служебной дороге на шоссе A-44 в провинции Гранада автономного сообщества Андалусия. В этом районе аграрии заблокировали автостраду, соединяющую Хаэн и Гранаду, в рамках несанкционированной акции протеста.
Испанские фермеры на тракторах девятый день подряд блокируют дороги по всей стране. Около 400 фермеров по-прежнему перерывают движение на автомагистрали, соединяющей Испанию и Францию, а также доступ к порту Таррагоны, где они провели всю ночь. Кроме того, сельскохозяйственные организации и агропродовольственные кооперативы намерены блокировать пять дорог, ведущих к столице Андалусии Севилье и из нее. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и изменения европейской сельскохозяйственной политики.
Согласно местным СМИ, на фоне нарастающего недовольства министр сельского хозяйства Испании Луис Планас собирается встретиться в четверг в Мадриде с представителями основных ассоциаций сектора и обсудить с ними возможные пути решения ситуации.
Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящим во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в Испании, так и в других странах ЕС.
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Однако, по их мнению, ЕС продолжает заключать всё новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали остановить переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Европейской комиссии усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.
В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
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