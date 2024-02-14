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Молдавские фермеры вновь заблокировали дорогу у КПП в Леушенах
Молдавские фермеры вновь заблокировали дорогу у КПП в Леушенах - РИА Новости, 14.02.2024
Молдавские фермеры вновь заблокировали дорогу у КПП в Леушенах
Молдавские аграрии в среду проводят очередную акцию протеста, вновь заблокировав участок дороги у КПП в Леушенах на границе с Румынией, сообщила таможенная... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:11
2024-02-14T12:11
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КИШИНЕВ, 14 фев – РИА Новости. Молдавские аграрии в среду проводят очередную акцию протеста, вновь заблокировав участок дороги у КПП в Леушенах на границе с Румынией, сообщила таможенная служба Молдавии. Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. В начале этой недели они дважды на время блокировали таможню, расположенную в Леушенах на границе с Румынией. Они пригрозили и дальше блокировать КПП, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли. "В условиях протестов, организованных фермерами, в настоящее время заблокирован доступ транспортных средств к пограничному таможенному посту Леушены и обратно", - сообщила пресс-служба таможенной службы Молдавии в Telegram-канале. Водителей просят воспользоваться другими таможенными пунктами, чтобы не создавать заторов. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
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в мире, молдавия, украина, румыния
В мире, Молдавия, Украина, Румыния
Молдавские фермеры вновь заблокировали дорогу у КПП в Леушенах
Молдавские фермеры заблокировали дорогу у КПП в Леушенах на границе с Румынией
КИШИНЕВ, 14 фев – РИА Новости.
Молдавские аграрии в среду проводят очередную акцию протеста, вновь заблокировав участок дороги у КПП в Леушенах на границе с Румынией, сообщила
таможенная служба Молдавии.
Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. В начале этой недели они дважды на время блокировали таможню, расположенную в Леушенах на границе с Румынией. Они пригрозили и дальше блокировать КПП, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли.
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"В условиях протестов, организованных фермерами, в настоящее время заблокирован доступ транспортных средств к пограничному таможенному посту Леушены и обратно", - сообщила пресс-служба таможенной службы Молдавии в Telegram-канале.
Водителей просят воспользоваться другими таможенными пунктами, чтобы не создавать заторов.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
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