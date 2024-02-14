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Депутат Госдумы прокомментировала возможное закрытие границы с Эстонией - РИА Новости, 14.02.2024
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16:44 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/estoniya-1927379809.html
Депутат Госдумы прокомментировала возможное закрытие границы с Эстонией
Депутат Госдумы прокомментировала возможное закрытие границы с Эстонией - РИА Новости, 14.02.2024
Депутат Госдумы прокомментировала возможное закрытие границы с Эстонией
Депутат Госдумы Ольга Занко считает, что Эстония уже много лет проводит русофобскую политику, а возможное закрытие этой страной границы с Россией станет... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:44
2024-02-14T16:44
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Ольга Занко считает, что Эстония уже много лет проводит русофобскую политику, а возможное закрытие этой страной границы с Россией станет попыткой возвести еще одну стену между странами. Ранее канал RTVI сообщил, что эстонские пограничники начали раздавать россиянам памятки с предупреждением, что российско-эстонскую границу могут вскоре закрыть "в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления". "Эстония, к сожалению, уже много лет проводит русофобскую политику. Введение статуса "неграждан" после распада СССР, снос памятников Героям Великой Отечественной войны, борьба с русским языком. Более того, эстонские власти преследуют тех, кто сохраняет русские ценности и русскую культуру. Так, в прошлом году ко мне обратился житель Эстонии Сергей Чаулин. Без каких-либо объяснений Сергея депортировали из страны зимой, без куртки, без возможности взять необходимые вещи и предупреждения родственников. Семья, дети, внуки остались в Эстонии. И это не единичный случай", - сообщила Занко РИА Новости. Она отметила, что возможное закрытие Эстонией границы с Россией станет попыткой возвести еще одну стену между странами. "Поэтому закрытие границы - это вполне ожидаемый шаг. Это попытка возвести еще одну стену между нашими странами. Но проблема в том, что истории наших стран связаны, наши советские солдаты освобождали эту территорию, там живут советские люди и их потомки. Власти могут предпринимать любые действия, но память не стереть", - сказала депутат.
https://ria.ru/20240214/kallas-1927373521.html
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в мире, эстония, госдума рф, россия
В мире, Эстония, Госдума РФ, Россия
Депутат Госдумы прокомментировала возможное закрытие границы с Эстонией

Занко: если Эстония закроет границу с РФ, это станет новой стеной между странами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Ольга Занко считает, что Эстония уже много лет проводит русофобскую политику, а возможное закрытие этой страной границы с Россией станет попыткой возвести еще одну стену между странами.
Ранее канал RTVI сообщил, что эстонские пограничники начали раздавать россиянам памятки с предупреждением, что российско-эстонскую границу могут вскоре закрыть "в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления".
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Вчера, 16:25
«
"Эстония, к сожалению, уже много лет проводит русофобскую политику. Введение статуса "неграждан" после распада СССР, снос памятников Героям Великой Отечественной войны, борьба с русским языком. Более того, эстонские власти преследуют тех, кто сохраняет русские ценности и русскую культуру. Так, в прошлом году ко мне обратился житель Эстонии Сергей Чаулин. Без каких-либо объяснений Сергея депортировали из страны зимой, без куртки, без возможности взять необходимые вещи и предупреждения родственников. Семья, дети, внуки остались в Эстонии. И это не единичный случай", - сообщила Занко РИА Новости.
Она отметила, что возможное закрытие Эстонией границы с Россией станет попыткой возвести еще одну стену между странами.
«
"Поэтому закрытие границы - это вполне ожидаемый шаг. Это попытка возвести еще одну стену между нашими странами. Но проблема в том, что истории наших стран связаны, наши советские солдаты освобождали эту территорию, там живут советские люди и их потомки. Власти могут предпринимать любые действия, но память не стереть", - сказала депутат.
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