https://ria.ru/20240214/energopotreblenie-1927158445.html

Ефимов: энергопотребление промпредприятий Москвы выросло на 3,8%

Ефимов: энергопотребление промпредприятий Москвы выросло на 3,8% - РИА Новости, 14.02.2024

Ефимов: энергопотребление промпредприятий Москвы выросло на 3,8%

Промышленные предприятия, работающие на территории столицы, в прошлом году нарастили энергопотребление, показатель которого составил свыше 5,1 миллиарда... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:05

2024-02-14T14:05

2024-02-14T14:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Промышленные предприятия, работающие на территории столицы, в прошлом году нарастили энергопотребление, показатель которого составил свыше 5,1 миллиарда киловатт-часов, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что данный показатель на 3,8% больше, чем в 2022 году."По итогам 2023 года лидером по энергопотреблению среди отраслей столичной экономики стал промышленный сектор, показавший прирост на 3,8%. Такая динамика объясняется активным развитием производства, открытием новых предприятий и интенсивным освоением новых сфер, в том числе за счет импортозамещения. Наибольший вклад в рост внесли производство электрооборудования, металлургия, производство авто- и железнодорожного транспорта, лекарственных средств, а также одежды и пищевых продуктов", – сказал Ефимов, его слова цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.На втором месте по энергопотреблению оказался электротранспорт Москвы, который потребил 2,9 миллиарда киловатт-часов, что на 3,7% больше, чем в 2022 году. Такая тенденция отмечена развитием столичной инфраструктуры транспорта, а также запуском 14 станций Московского метрополитена. Также в 2023 году в эксплуатацию были введены два железнодорожных диаметра.По данным департамента экономической политики и развития города, последние три года в столице фиксируют рост энергопотребления коммерческого сектора. Это происходит после спада в 2020 году, когда была распространены пандемия коронавируса. В 2021 году рост потребления составил 2,5%, в 2022 году – 1,9%. А в прошлом году предприятия мегаполиса увеличили энергопотребление до 32,6 миллиарда киловатт-часов. Такой показатель на 2,2% выше, чем был годом ранее.Энергопотребление говорит об активности предпринимательской сферы в городе. Оно растет по мере увеличении производства в Москве. Повышение энергопотребления также свидетельствует об устойчивости столичного бизнеса, а также о его развитии и наращивании продаж.По информации департамента инвестиционной и промышленной политики города, в прошлом году число промпредприятий выросло до 4,2 тысячи. Так, на 8% увеличилось количество компаний в сфере производства электроники и приборостроении. В настоящий момент таких компаний насчитывается в Москве примерно 760. Еще зафиксирован рост на 14% производителей продуктов питания. Сейчас в Москве этим занимаются более 290 компаний. Также среди недавно открытых производств – компании медицинской, фармацевтической, машиностроительной и других отраслей.Ранее Ефимов сообщал, что не менее 675 тысяч мест для работы будет создано в Москве благодаря реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), это станет возможным из-за общего роста числа проектов со 188 до 228.

https://ria.ru/20240129/moskva-1923742201.html

https://ria.ru/20240212/efimov-1926491662.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва