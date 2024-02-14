https://ria.ru/20240214/elektrichestvo-1927321527.html

В штаб-квартире Минобороны Германии отключилось электричество

В штаб-квартире Минобороны Германии отключилось электричество - РИА Новости, 14.02.2024

В штаб-квартире Минобороны Германии отключилось электричество

В штаб-квартире Министерства обороны Германии в Бонне в понедельник в течение нескольких часов не было света, сообщило Bild. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:31

2024-02-14T13:31

2024-02-14T15:21

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БЕРЛИН, 14 фев — РИА Новости. В штаб-квартире Министерства обороны Германии в Бонне в понедельник в течение нескольких часов не было света, сообщило Bild."В течение нескольких часов на важной базе бундесвера в Бонн-Хардтхеэ (первая штаб-квартира Министерства обороны. — Прим. ред.) не было электричества. Примечательно, что аварийный источник питания также вышел из строя, хотя должен был заработать в чрезвычайной ситуации", — пишет издание.Представитель бундесвера подтвердила Bild, что 12 февраля действительно произошел сбой, который привел к временному "нарушению работы IT-служб бундесвера" и значительно ограничил внешнюю связь, не работали интернет и телефоны. Через несколько часов неисправность удалось устранить.В бундесвере не ответили, что стало причиной аварии. Там рассказали, что специалисты расследуют обстоятельства происшествия.До воссоединения Германии резиденция в Бонне была единственной штаб-квартирой Министерства обороны ФРГ. Затем в Берлине появилась вторая официальная резиденция главы ведомства.

https://ria.ru/20240214/armiya-1927247747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, бонн, bild