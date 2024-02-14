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В штаб-квартире Минобороны Германии отключилось электричество - РИА Новости, 14.02.2024
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13:31 14.02.2024 (обновлено: 15:21 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/elektrichestvo-1927321527.html
В штаб-квартире Минобороны Германии отключилось электричество
В штаб-квартире Минобороны Германии отключилось электричество - РИА Новости, 14.02.2024
В штаб-квартире Минобороны Германии отключилось электричество
В штаб-квартире Министерства обороны Германии в Бонне в понедельник в течение нескольких часов не было света, сообщило Bild. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:31
2024-02-14T15:21
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БЕРЛИН, 14 фев — РИА Новости. В штаб-квартире Министерства обороны Германии в Бонне в понедельник в течение нескольких часов не было света, сообщило Bild.&quot;В течение нескольких часов на важной базе бундесвера в Бонн-Хардтхеэ (первая штаб-квартира Министерства обороны. — Прим. ред.) не было электричества. Примечательно, что аварийный источник питания также вышел из строя, хотя должен был заработать в чрезвычайной ситуации&quot;, — пишет издание.Представитель бундесвера подтвердила Bild, что 12 февраля действительно произошел сбой, который привел к временному "нарушению работы IT-служб бундесвера" и значительно ограничил внешнюю связь, не работали интернет и телефоны. Через несколько часов неисправность удалось устранить.В бундесвере не ответили, что стало причиной аварии. Там рассказали, что специалисты расследуют обстоятельства происшествия.До воссоединения Германии резиденция в Бонне была единственной штаб-квартирой Министерства обороны ФРГ. Затем в Берлине появилась вторая официальная резиденция главы ведомства.
https://ria.ru/20240214/armiya-1927247747.html
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в мире, германия, бонн, bild
В мире, Германия, Бонн, Bild
В штаб-квартире Минобороны Германии отключилось электричество

Bild: в штаб-квартире Минобороны Германии несколько часов не было электричества

© Фото : Federal Ministry of Defence Штаб-квартира Министерства обороны Германии в Бонне
Штаб-квартира Министерства обороны Германии в Бонне - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : Federal Ministry of Defence
Штаб-квартира Министерства обороны Германии в Бонне. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 фев — РИА Новости. В штаб-квартире Министерства обороны Германии в Бонне в понедельник в течение нескольких часов не было света, сообщило Bild.
«

"В течение нескольких часов на важной базе бундесвера в Бонн-Хардтхеэ (первая штаб-квартира Министерства обороны. — Прим. ред.) не было электричества. Примечательно, что аварийный источник питания также вышел из строя, хотя должен был заработать в чрезвычайной ситуации", — пишет издание.

Представитель бундесвера подтвердила Bild, что 12 февраля действительно произошел сбой, который привел к временному "нарушению работы IT-служб бундесвера" и значительно ограничил внешнюю связь, не работали интернет и телефоны. Через несколько часов неисправность удалось устранить.
В бундесвере не ответили, что стало причиной аварии. Там рассказали, что специалисты расследуют обстоятельства происшествия.
До воссоединения Германии резиденция в Бонне была единственной штаб-квартирой Министерства обороны ФРГ. Затем в Берлине появилась вторая официальная резиденция главы ведомства.
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