https://ria.ru/20240214/dzhermuk-1927439513.html

Роспотребнадзор усилил контроль за минеральной водой "Джермук"

Роспотребнадзор усилил контроль за минеральной водой "Джермук" - РИА Новости, 14.02.2024

Роспотребнадзор усилил контроль за минеральной водой "Джермук"

Специалистами Роспотребнадзора усилен контроль за минеральной водой "Джермук", приняты все меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью граждан,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T20:41

2024-02-14T20:41

2024-02-14T20:50

владикавказ

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Специалистами Роспотребнадзора усилен контроль за минеральной водой "Джермук", приняты все меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью граждан, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В понедельник сообщалось, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. В связи с его смертью во вторник было возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи отдельных партий этой минеральной воды для проверки на безопасность. "Сотрудниками Роспотребнадзора усилен контроль за минеральной водой "Джермук" в торговых точках и местах общественного питания. Приняты все меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении. В настоящее время приостановлена реализация порядка 2,5 миллиона бутылок отдельных партий данной минеральной воды, уточнили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре призывают граждан информировать территориальные органы ведомства о торговых точках и сайтах, где фиксируются случаи реализации воды "Джермук" с датой производства 28.12.2023 в стеклянной таре объемом 0,5 литра. Данная продукция не будет выпущена в оборот пока не будут получены лабораторные подтверждения ее безопасности, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240214/dzhermuk-1927259929.html

https://ria.ru/20240213/dzhermuk-1927185755.html

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владикавказ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)