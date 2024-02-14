https://ria.ru/20240214/dzhermuk-1927439513.html
Роспотребнадзор усилил контроль за минеральной водой "Джермук"
Роспотребнадзор усилил контроль за минеральной водой "Джермук" - РИА Новости, 14.02.2024
Роспотребнадзор усилил контроль за минеральной водой "Джермук"
Специалистами Роспотребнадзора усилен контроль за минеральной водой "Джермук", приняты все меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью граждан,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:41
2024-02-14T20:41
2024-02-14T20:50
владикавказ
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927440373_0:143:2682:1652_1920x0_80_0_0_93d4a9a4825ca23e5240b04a88e07690.png
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Специалистами Роспотребнадзора усилен контроль за минеральной водой "Джермук", приняты все меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью граждан, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В понедельник сообщалось, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. В связи с его смертью во вторник было возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи отдельных партий этой минеральной воды для проверки на безопасность. "Сотрудниками Роспотребнадзора усилен контроль за минеральной водой "Джермук" в торговых точках и местах общественного питания. Приняты все меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении. В настоящее время приостановлена реализация порядка 2,5 миллиона бутылок отдельных партий данной минеральной воды, уточнили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре призывают граждан информировать территориальные органы ведомства о торговых точках и сайтах, где фиксируются случаи реализации воды "Джермук" с датой производства 28.12.2023 в стеклянной таре объемом 0,5 литра. Данная продукция не будет выпущена в оборот пока не будут получены лабораторные подтверждения ее безопасности, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240214/dzhermuk-1927259929.html
https://ria.ru/20240213/dzhermuk-1927185755.html
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927440373_145:0:2537:1794_1920x0_80_0_0_699f844caa4a0ed1ad0894a743fc96cc.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Владикавказ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор усилил контроль за минеральной водой "Джермук"
Специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за минеральной водой "Джермук"
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Специалистами Роспотребнадзора усилен контроль за минеральной водой "Джермук", приняты все меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью граждан, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В понедельник сообщалось, что житель Владикавказа
получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. В связи с его смертью во вторник было возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи отдельных партий этой минеральной воды для проверки на безопасность.
В Армении не согласились с ограничением продажи в России воды "Джермук"
«
"Сотрудниками Роспотребнадзора усилен контроль за минеральной водой "Джермук" в торговых точках и местах общественного питания. Приняты все меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении.
В настоящее время приостановлена реализация порядка 2,5 миллиона бутылок отдельных партий данной минеральной воды, уточнили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре призывают граждан информировать территориальные органы ведомства о торговых точках и сайтах, где фиксируются случаи реализации воды "Джермук" с датой производства 28.12.2023 в стеклянной таре объемом 0,5 литра. Данная продукция не будет выпущена в оборот пока не будут получены лабораторные подтверждения ее безопасности, отметили в ведомстве.
"Джермук" исключила использование уксусной кислоты в производстве воды