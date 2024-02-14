https://ria.ru/20240214/dtp-1927391645.html

В Севастополе троллейбус столкнулся со скорой

В Севастополе троллейбус столкнулся со скорой - РИА Новости, 14.02.2024

В Севастополе троллейбус столкнулся со скорой

В Севастополе троллейбус столкнулся с машиной скорой помощи, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба городского управления МВД РФ. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:30

2024-02-14T17:30

2024-02-14T17:35

происшествия

севастополь

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927394338_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_612bd58cc0bcf7ab6f764e949289c677.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. В Севастополе троллейбус столкнулся с машиной скорой помощи, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба городского управления МВД РФ. "В дорожной аварии пострадали четыре человека из бригады скорой помощи. Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По данным полиции, водитель троллейбуса на регулируемом перекрестке не пропустил скорую помощь с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. "В результате столкновения троллейбус изменил направление движения влево, где произвел столкновение с движущимся со встречного направления автомобилем KIA... После столкновения троллейбус и иномарка выехали за пределы проезжей части", - приводит подробности аварии полиция. По факту ДТП начата проверка.

https://ria.ru/20240213/dtp-1927012970.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, россия