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В Севастополе троллейбус столкнулся со скорой - РИА Новости, 14.02.2024
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17:30 14.02.2024 (обновлено: 17:35 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/dtp-1927391645.html
В Севастополе троллейбус столкнулся со скорой
В Севастополе троллейбус столкнулся со скорой - РИА Новости, 14.02.2024
В Севастополе троллейбус столкнулся со скорой
В Севастополе троллейбус столкнулся с машиной скорой помощи, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба городского управления МВД РФ. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:30
2024-02-14T17:35
происшествия
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. В Севастополе троллейбус столкнулся с машиной скорой помощи, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба городского управления МВД РФ. "В дорожной аварии пострадали четыре человека из бригады скорой помощи. Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По данным полиции, водитель троллейбуса на регулируемом перекрестке не пропустил скорую помощь с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. "В результате столкновения троллейбус изменил направление движения влево, где произвел столкновение с движущимся со встречного направления автомобилем KIA... После столкновения троллейбус и иномарка выехали за пределы проезжей части", - приводит подробности аварии полиция. По факту ДТП начата проверка.
https://ria.ru/20240213/dtp-1927012970.html
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происшествия, севастополь, россия
Происшествия, Севастополь, Россия
В Севастополе троллейбус столкнулся со скорой

В Севастополе троллейбус столкнулся со скорой , четверо пострадали

© Полиция Севастополя/TelegramМесто ДТП с участием автомобиля скорой помощи, троллейбуса и легковушки в Севастополе. 14 февраля 2024
Место ДТП с участием автомобиля скорой помощи, троллейбуса и легковушки в Севастополе. 14 февраля 2024
© Полиция Севастополя/Telegram
Место ДТП с участием автомобиля скорой помощи, троллейбуса и легковушки в Севастополе. 14 февраля 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. В Севастополе троллейбус столкнулся с машиной скорой помощи, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба городского управления МВД РФ.
«
"В дорожной аварии пострадали четыре человека из бригады скорой помощи. Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель троллейбуса на регулируемом перекрестке не пропустил скорую помощь с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.
"В результате столкновения троллейбус изменил направление движения влево, где произвел столкновение с движущимся со встречного направления автомобилем KIA... После столкновения троллейбус и иномарка выехали за пределы проезжей части", - приводит подробности аварии полиция.
По факту ДТП начата проверка.
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