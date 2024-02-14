https://ria.ru/20240214/dtp-1927384989.html

В Тольятти грузовик сбил четырех человек на пешеходном переходе

В Тольятти грузовик сбил четырех человек на пешеходном переходе - РИА Новости, 14.02.2024

В Тольятти грузовик сбил четырех человек на пешеходном переходе

Грузовик МАЗ сбил в Тольятти четырех человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора, они доставлены в больницу, сообщили... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:07

2024-02-14T17:07

2024-02-14T17:07

происшествия

авто

тольятти

самарская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

САМАРА, 14 фев - РИА Новости. Грузовик МАЗ сбил в Тольятти четырех человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора, они доставлены в больницу, сообщили журналистам в ГУМВД по Самарской области. "Сегодня, 14 февраля, примерно в 15 часов (14.00 мск), на улице Борковской в районе дома 58 произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель автомобиля МАЗ допустил наезд на 4 пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Бригадой скорой медицинской помощи они доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства. Полицейские устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, а также проводят иные мероприятия для выяснения всех обстоятельств ДТП.

https://ria.ru/20240213/pervoklassnik-1926998815.html

тольятти

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, тольятти, самарская область