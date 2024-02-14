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В Тольятти грузовик сбил четырех человек на пешеходном переходе - РИА Новости, 14.02.2024
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17:07 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/dtp-1927384989.html
В Тольятти грузовик сбил четырех человек на пешеходном переходе
В Тольятти грузовик сбил четырех человек на пешеходном переходе - РИА Новости, 14.02.2024
В Тольятти грузовик сбил четырех человек на пешеходном переходе
Грузовик МАЗ сбил в Тольятти четырех человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора, они доставлены в больницу, сообщили... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:07
2024-02-14T17:07
происшествия
авто
тольятти
самарская область
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САМАРА, 14 фев - РИА Новости. Грузовик МАЗ сбил в Тольятти четырех человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора, они доставлены в больницу, сообщили журналистам в ГУМВД по Самарской области. "Сегодня, 14 февраля, примерно в 15 часов (14.00 мск), на улице Борковской в районе дома 58 произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель автомобиля МАЗ допустил наезд на 4 пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Бригадой скорой медицинской помощи они доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства. Полицейские устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, а также проводят иные мероприятия для выяснения всех обстоятельств ДТП.
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происшествия, авто, тольятти, самарская область
Происшествия, Авто, Тольятти, Самарская область
В Тольятти грузовик сбил четырех человек на пешеходном переходе

В Тольятти грузовик сбил на зебре 4 человек, переходивших дорогу на зеленый свет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 14 фев - РИА Новости. Грузовик МАЗ сбил в Тольятти четырех человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора, они доставлены в больницу, сообщили журналистам в ГУМВД по Самарской области.
"Сегодня, 14 февраля, примерно в 15 часов (14.00 мск), на улице Борковской в районе дома 58 произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель автомобиля МАЗ допустил наезд на 4 пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Бригадой скорой медицинской помощи они доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
Полицейские устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, а также проводят иные мероприятия для выяснения всех обстоятельств ДТП.
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ПроисшествияАвтоТольяттиСамарская область
 
 
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