https://ria.ru/20240214/dispanserizatsiya-1927411312.html
Путин рассказал, сколько человек прошли диспансеризацию в 2023 году
Путин рассказал, сколько человек прошли диспансеризацию в 2023 году - РИА Новости, 14.02.2024
Путин рассказал, сколько человек прошли диспансеризацию в 2023 году
Президент России Владимир Путин сообщил, что более 90 миллионов человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2023 году. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:16
2024-02-14T18:16
2024-02-14T18:16
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что более 90 миллионов человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2023 году. "В прошлом году, например, диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 90 миллионов человек. Безусловно, будем и дальше поддерживать стремление людей в любом возрасте сохранять свою физическую форму, заниматься спортом, вести активный образ жизни,"- сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20240214/putin-1927408037.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, сколько человек прошли диспансеризацию в 2023 году
Путин: более 90 миллионов человек прошли диспансеризацию в 2023 году