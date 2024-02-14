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Путин рассказал, сколько человек прошли диспансеризацию в 2023 году - РИА Новости, 14.02.2024
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18:16 14.02.2024
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Путин рассказал, сколько человек прошли диспансеризацию в 2023 году
Путин рассказал, сколько человек прошли диспансеризацию в 2023 году - РИА Новости, 14.02.2024
Путин рассказал, сколько человек прошли диспансеризацию в 2023 году
Президент России Владимир Путин сообщил, что более 90 миллионов человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2023 году. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:16
2024-02-14T18:16
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что более 90 миллионов человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2023 году. "В прошлом году, например, диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 90 миллионов человек. Безусловно, будем и дальше поддерживать стремление людей в любом возрасте сохранять свою физическую форму, заниматься спортом, вести активный образ жизни,"- сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, сколько человек прошли диспансеризацию в 2023 году

Путин: более 90 миллионов человек прошли диспансеризацию в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время"
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что более 90 миллионов человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2023 году.
«
"В прошлом году, например, диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 90 миллионов человек. Безусловно, будем и дальше поддерживать стремление людей в любом возрасте сохранять свою физическую форму, заниматься спортом, вести активный образ жизни,"- сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
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