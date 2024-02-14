https://ria.ru/20240214/dispanserizatsiya-1927411312.html

Путин рассказал, сколько человек прошли диспансеризацию в 2023 году

Путин рассказал, сколько человек прошли диспансеризацию в 2023 году - РИА Новости, 14.02.2024

Путин рассказал, сколько человек прошли диспансеризацию в 2023 году

Президент России Владимир Путин сообщил, что более 90 миллионов человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2023 году. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:16

2024-02-14T18:16

2024-02-14T18:16

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что более 90 миллионов человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2023 году. "В прошлом году, например, диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 90 миллионов человек. Безусловно, будем и дальше поддерживать стремление людей в любом возрасте сохранять свою физическую форму, заниматься спортом, вести активный образ жизни,"- сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20240214/putin-1927408037.html

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общество, россия, владимир путин