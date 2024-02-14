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В МИД прокомментировали заявления о контактах с США по заморозке на Украине - РИА Новости, 14.02.2024
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17:24 14.02.2024 (обновлено: 17:25 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/diplomatiya-1927389734.html
В МИД прокомментировали заявления о контактах с США по заморозке на Украине
В МИД прокомментировали заявления о контактах с США по заморозке на Украине - РИА Новости, 14.02.2024
В МИД прокомментировали заявления о контактах с США по заморозке на Украине
Сообщения СМИ о неких предложениях из России к США по заморозке конфликта на Украине - неверная интерпретация публичных заявлений российской стороны,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:24
2024-02-14T17:25
россия
сша
украина
мария захарова
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сообщения СМИ о неких предложениях из России к США по заморозке конфликта на Украине - неверная интерпретация публичных заявлений российской стороны, конспирологическая теория, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что президент России Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт на Украине, но США якобы отвергли инициативу. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков эту информацию опроверг. "Мне кажется, это просто интерпретация того, о чем говорили мы, говорили неоднократно публично, отвечая на вопросы о переговорах: возможны ли, при каких условиях возможны эти переговоры. Почему они не идут и так далее. Мне кажется, это просто неверная интерпретация, если не сказать злонамеренная - не хочется так говорить, хотя и такое, очевидно, возможно", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Она добавила, что переговоры России и Украины насчет замирения в свое время были прерваны не российской стороной, и для возобновления процесса, вероятно, Западу нужно как-то снять свое решение о запрете Киеву вести переговоры с Москвой. "Думаю, что именно в этой среде рождаются какие-то сплетни, слухи, обсуждения, интерпретации, возможно, какие-то недомолвки, и вокруг этого выстраиваются какие-то конспирологические теории", - добавила она.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240214/peskov-1927305454.html
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россия, сша, украина, мария захарова, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Украина, Мария Захарова, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
В МИД прокомментировали заявления о контактах с США по заморозке на Украине

МИД назвал заявления о контактах с США по заморозке на Украине конспирологией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сообщения СМИ о неких предложениях из России к США по заморозке конфликта на Украине - неверная интерпретация публичных заявлений российской стороны, конспирологическая теория, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что президент России Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт на Украине, но США якобы отвергли инициативу. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков эту информацию опроверг.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Песков опроверг наличие инициативы Путина по Украине, которую отвергли США
Вчера, 12:45
"Мне кажется, это просто интерпретация того, о чем говорили мы, говорили неоднократно публично, отвечая на вопросы о переговорах: возможны ли, при каких условиях возможны эти переговоры. Почему они не идут и так далее. Мне кажется, это просто неверная интерпретация, если не сказать злонамеренная - не хочется так говорить, хотя и такое, очевидно, возможно", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Она добавила, что переговоры России и Украины насчет замирения в свое время были прерваны не российской стороной, и для возобновления процесса, вероятно, Западу нужно как-то снять свое решение о запрете Киеву вести переговоры с Москвой.
"Думаю, что именно в этой среде рождаются какие-то сплетни, слухи, обсуждения, интерпретации, возможно, какие-то недомолвки, и вокруг этого выстраиваются какие-то конспирологические теории", - добавила она.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, заявил Лавров
Вчера, 12:21
 
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