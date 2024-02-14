https://ria.ru/20240214/dalnerechensk-1927326556.html
В Дальнереченске задержали директора кафе, где отравились более 60 человек
В Дальнереченске задержали директора кафе, где отравились более 60 человек - РИА Новости, 14.02.2024
В Дальнереченске задержали директора кафе, где отравились более 60 человек
Следователи задержали директора кафе в Дальнереченске Приморского края, где отравились более 60 посетителей, сообщает СК РФ. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:44
2024-02-14T13:44
2024-02-14T13:44
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Следователи задержали директора кафе в Дальнереченске Приморского края, где отравились более 60 посетителей, сообщает СК РФ. В воскресенье прокуратура Приморья сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. По данным регионального управления Роспотребнадзора на среду, количество пострадавших увеличилось до 62. Отмечалось, что среди них есть дети. Из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла, ее нашли в продукции собственного изготовления - наггетсах и соусах. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что бургерная использовала продукты неподтвержденного качества и безопасности. "По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), задержали директора кафе, в котором отравилось более 60 человек", - говорится в Telegram-канале СК. Отмечается, что решается вопрос об аресте подозреваемой.
https://ria.ru/20240213/otravlenie-1926988480.html
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происшествия, здоровье - общество, дальнереченск, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Дальнереченск, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Дальнереченске задержали директора кафе, где отравились более 60 человек
СК: в Дальнереченске задержали директора кафе, где отравились более 60 человек
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Следователи задержали директора кафе в Дальнереченске Приморского края, где отравились более 60 посетителей, сообщает СК РФ.
В воскресенье прокуратура Приморья сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. По данным регионального управления Роспотребнадзора на среду, количество пострадавших увеличилось до 62. Отмечалось, что среди них есть дети. Из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла, ее нашли в продукции собственного изготовления - наггетсах и соусах. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что бургерная использовала продукты неподтвержденного качества и безопасности.
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), задержали директора кафе, в котором отравилось более 60 человек", - говорится в Telegram-канале СК.
Отмечается, что решается вопрос об аресте подозреваемой.
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