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Бюджет МККК в ЦАР сократился из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 14.02.2024
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16:23 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/byudzhet-1927372779.html
Бюджет МККК в ЦАР сократился из-за конфликта на Украине
Бюджет МККК в ЦАР сократился из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 14.02.2024
Бюджет МККК в ЦАР сократился из-за конфликта на Украине
Миссия Международного комитета красного креста (МККК) в Центральноафриканской республики (ЦАР) столкнулась со значительными финансовыми трудностями из-за... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:23
2024-02-14T16:23
в мире
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БАНГИ, 14 фев – РИА Новости. Миссия Международного комитета красного креста (МККК) в Центральноафриканской республики (ЦАР) столкнулась со значительными финансовыми трудностями из-за сокращения бюджета миссии примерно на 30% из-за того, что большинство доноров организации сосредоточены исключительно на украинском конфликте, рассказал РИА Новости глава миссии организации в Банги Филипп Буверд. "Из-за конфликта на Украине мы столкнулись с сокращением бюджета примерно на 30%, и нам пришлось прекратить программы, которые уже осуществлялись другими организациями… Международный комитет Красного Креста (МККК) в настоящее время сталкивается с финансовыми трудностями, обусловленными двумя факторами, а именно экономическим восстановлением некоторых стран после коронавирусной пандемии, и конфликтом на Украине, поскольку многие доноры отдают приоритет этому конфликту," – сказал Буверд. Собеседник агентства пояснил, что помимо конфликта на Украине, война в Газе также существенно увеличила нагрузку на бюджет организации, что ещё больше сказалось на работе МККК в других регионах мира. Со слов Буверда, миссия в ЦАР на данный момент сосредоточена сугубо на оказании финансовой помощи. "Сегодня мы сосредоточены только на реагировании на чрезвычайные ситуации, чтобы иметь возможность беспрепятственно вмешиваться… К сожалению, финансирование имеет важное значение, а без него мы или другие гуманитарные организации не сможем работать. Поэтому мы стремимся мобилизовать государства-доноры," – отметил Буверд. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240208/gatilov-1926117821.html
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в мире, россия, украина, банги, владимир путин, международный комитет красного креста (мккк), нато
В мире, Россия, Украина, Банги, Владимир Путин, Международный комитет Красного Креста (МККК), НАТО
Бюджет МККК в ЦАР сократился из-за конфликта на Украине

Бюджет МККК в ЦАР сократился примерно на 30% из-за конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
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БАНГИ, 14 фев – РИА Новости. Миссия Международного комитета красного креста (МККК) в Центральноафриканской республики (ЦАР) столкнулась со значительными финансовыми трудностями из-за сокращения бюджета миссии примерно на 30% из-за того, что большинство доноров организации сосредоточены исключительно на украинском конфликте, рассказал РИА Новости глава миссии организации в Банги Филипп Буверд.
«
"Из-за конфликта на Украине мы столкнулись с сокращением бюджета примерно на 30%, и нам пришлось прекратить программы, которые уже осуществлялись другими организациями… Международный комитет Красного Креста (МККК) в настоящее время сталкивается с финансовыми трудностями, обусловленными двумя факторами, а именно экономическим восстановлением некоторых стран после коронавирусной пандемии, и конфликтом на Украине, поскольку многие доноры отдают приоритет этому конфликту," – сказал Буверд.
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Собеседник агентства пояснил, что помимо конфликта на Украине, война в Газе также существенно увеличила нагрузку на бюджет организации, что ещё больше сказалось на работе МККК в других регионах мира. Со слов Буверда, миссия в ЦАР на данный момент сосредоточена сугубо на оказании финансовой помощи.
«
"Сегодня мы сосредоточены только на реагировании на чрезвычайные ситуации, чтобы иметь возможность беспрепятственно вмешиваться… К сожалению, финансирование имеет важное значение, а без него мы или другие гуманитарные организации не сможем работать. Поэтому мы стремимся мобилизовать государства-доноры," – отметил Буверд.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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